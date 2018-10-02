Berna Laçin: Dünyanın hiçbir yerinde bir oyuncu krem alırken düşünmez, her gelir seviyesi sarsıntı geçiriyor, dövizle geliri olanlar hariç!

Suncuu Berna Laçin, çıktığı market alışverişi sonrasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ürünlerin pahalılığından şikâyet etti. İndirim yapıldıüğı söylenen bir tuvalet kağıdının 56 lira olduğunu söyleyerek duruma tepki gösteren ünlü sunucu, "Dünyanın hiçbir yerinde, bir oyuncu krem alırken düşünmez!Gerisini siz hesap edin" ifadesini kullandı. Laçin, "“Demek istediğim her gelir seviyesi sarsıntı geçiriyor. Dövizle geliri olanlar hariç!" diye yazdı.

Yaz aylarının tadını son gününe kadar çıkartan oyuncu Berna Laçin, geride bıraktığımız gün İstanbul'a döndü. Tatil dönüşü ilk olarak evindeki ihtiyaçlar için alışverişe çıkan Berna Laçin, karşılaştığı ekonomik tabloyu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine aktardı. Yaşanan ekonomik kriz yüzünden her gelir seviyesinin sarsıntı geçirdiğini söyleyen Laçin konuyla ilgili olarak şu tweetleri attı:

“Diş fırçama bile yüzde 40 zam gelmiş arkadaş”

“Tuvalet kağıdı gördüm 'günün fırsatı' diye yazıp marketin ortasına koymuşlar, hemen gittim alayım ucuz buldum diye, 56 liraydı etiket, nasıl!”

“Yalan yok, cilt bakım ürünleri benim için önemli.Yüzümü uzun yıllar korumam lazım bizim meslekte. İnanın şu an düşünüyorum! Elbet ekmek almayı düşünmek gibi demiyorum ama herkesin ihtiyacı farklı! Dünyanın hiçbir yerinde, bir oyuncu krem alırken düşünmez! Gerisini siz hesap edin!”

“Demek istediğim her gelir seviyesi sarsıntı geçiriyor. Dövizle geliri olanlar hariç! Durum böyleyken zaten zar zor geçinenler temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Yoksa biz kırışsak,yeni tel alamasak nolacak, karnımız doyduktan sonra şükrederiz. Ama ya açlık sınırındakiler”

“Neyse işte 3 ay sonra ilk defa İstanbul'da çarşıya çıktım da bir içim fena oldu, öyle dertleşeyim dedim”