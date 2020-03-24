Berna Laçin'den öğrencilere 'kafa kesme' sahnesinin izletilmesine tepki: Okullarda neler öğretiliyordu acaba?

Oyuncu Berna Laçin, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlattığı uzaktan eğitim dersinde ilkokul öğrencilerine 'kafa kesme' sahnesinin izletilmesine tepki gösterdi. Laçin, "Küçücük çocuklara sahiden ders olarak bunlar mı gösteriliyor, peki okullarda neler öğretiliyordu acaba? Neler oluyor?" düşüncesini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Laçin, "Şimdi ‘Bu gerçek mi’ diye soracağım be “Boğaz kesmek tabii gerçek, çocuklar internette neler izliyor” diyen Twitter sapkınları cevap yazacak! Küçücük çocuklara sahiden ders olarak bunlar mı gösteriliyor, peki okullarda neler öğretiliyordu acaba? Neler oluyor?" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Uzaktan eğitim sisteminde ilkokul öğrencilerine de 'kafa kesme' sahnesi izletildi

Uzaktan eğitim sisteminde dün ortaokul öğrencilerine yönelik derslerin olduğu EBA TV'de eski başbakanlardan Adnan Menderes'in idam sahnesinin izletildiğinin ortaya çıkmasının ardından ilkokul öğrencilerine de kafa kesme sahnesinin gösterildiği ortaya çıktı.