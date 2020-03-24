Uzaktan eğitim sisteminde ilkokul öğrencilerine de 'kafa kesme' sahnesi izletildi

Uzaktan eğitim sisteminde dün (23 Mart) ortaokul öğrencilerine yönelik derslerin olduğu EBA TV'de eski başbakanlardan Adnan Menderes'in idam sahnesinin izletildiğinin ortaya çıkmasının ardından ilkokul öğrencilerine de kafa kesme sahnesinin gösterildiği ortaya çıktı.

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencileri için gösterilen Selahaddin Eyyubi animasyonunda savaş ve bıçaklanma gibi sahneler öğrencilere detaylıca izletildi.

MEB’in 4. sınıflara yönelik hazırladığı, uzaktan eğitimlerin ders arasında gösterilen ‘Kilometre taşları’ başlıklı animasyonundaki sahnede Fatımi hükümdarının başı kesilerek öldürülmesinin canlandırıldığı görüntüler yer aldı.

Ayrıca yine aynı animasyonda savaş sahnelerine detaylıca yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün (23 Mart) başlayan uzaktan eğitim derslerinde eski başbakanlardan Adnan Menderes’in idam sahnesi detaylı şekilde verilmesini onaylamadığını belirtmiş ve "Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam" demişti.