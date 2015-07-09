Berlusconi'ye rüşvetten 3 yıl hapis cezası verildi

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Sergio De Gregorio adlı bir senatörü rüşvetle satın alarak, dönemin hükümetini düşürdüğü gerekçesiyle 3 yıl hapse mahkum edildi.

Deneyimli siyasetçi, 2006 yılında muhalefet liderliği yaptığı sırada sol grupta bulunan, eski temiz eller savcısı Antonio Di Pietro'nun kurduğu İtalya'nın Değerleri Partisi'nden senatör olan Sergio De Gregorio'ya, kendi tarafına geçmesi için rüşvet vermekle suçlanıyordu.

Senatör rüşveti itiraf etti

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bu şekilde güvenoyuna tabi tutulan Romano Prodi hükümetini devirmeyi başaran Berlusconi’nin, söz konusu senatöre 3 milyon Euro ödediği ortaya çıkmıştı. Gregorio da dava sürecinde rüşvet aldığını itiraf etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Napoli Adliyesi’nde görülen davada mütalaasını açıklayan savcılık makamı, Berlusconi hakkında “rüşvet vermek” suçlamasıyla 5, ona yardım ettiği belirlenen güvendiği adamı Valter Lavitola'ya da 4 yıl 4 ay hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Çarşamba akşamı nihai kararını açıklayan mahkeme, hem Berlusconi’ye hem de Lavitola’ya 3’er yıl hapis cezası verdi.

İki şüpheliye ayrıca, 5’er yıl kamu kurumlarında çalışma yasağı getirildi.

'Yargının zulmüne uğradım'

Kararın ardından bir açıklama yapan Berlusconi, bunun, politik aktörlük imajını baltalamak için yapılan bir yargı zulmü olduğunu savunarak, “Tamamen politik bir süreç sonunda, gülünç bir suçlama üzerine inşa edilmiş bu saçma siyasi kararı dikkate alacağım” dedi.

“Ben oldukça sakinim” diyen Berlusconi, her zaman , kurallar ve yasalara saygılı olduğunu, ülkesinin çıkarları için çalıştığını ve böyle yapmaya da devam edeceğini belirtti.

Kararı temyiz mahkemesine taşıyacaklarını söyleyen Berlusconi’nin avukatı Nicolo Ghedini de, sansasyonel bir şekilde haksız ve adaletsiz bir kararla karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Prodi: Berlusconi bunu yapmasaydı hala başbakandım

Berlusconi’nin yaptığı bu senatör satın alma manevrasıyla hükümeti düşmüş olan Romano Prodi de, kararın ardından ANSA haber ajansına açıklamada bulundu.

Prodi, bu manevranın kendi kişiliğini değil, demokrasiyi yaralamış olduğunu söyleyerek, “Bu konuda o zaman iddialar vardı, ama savcının da altını çizdiği gibi bunu bilmiyordum. Eğer biliyor olsaydım hala başbakandım” diye konuştu.