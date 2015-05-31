Berlusconi, yanlış mitinge katılıp rakibine oy istedi!

İtalya'nın adı yolsuzluk ve seks skandallarına karışan eski başbakanı Silvio Berlusconi, bu kez seçim gafıyla gündeme geldi. Berlusconi, yerel seçim kampanyalarının son hız devam ettiği İtalya'da, 'yanlışlıkla' sol partilerin ortak adayı olan rakibinin mitingine katılarak oy istedi.

Franszı haber ajansı AFP'nin aktarımına göre, cuma gecesi Milan eteklerinde yer alan Segrate kasabasındaki mitinge katıldı. Yanında altı korumasıyla miting alanına gelen Berlusconi, çevredekilerin şaşkın bakışlarıyla karşılandı.

Çevresindekilere adayın ismini soran Berlusconi, Paolo Micheli yanıtını aldı ve "Paolo'ya oy verin" çağrısı yaptı. Ancak bir süre sonra yanlış mitinge geldiğini fark eden Berlusconi, korumalarıyla birlikte alanı terk etti.

Sol partilerin ortak adayı Micheli ise bu karışıklığı sosyal medyadan da duyurdu ve "Berlusconi de onay verdiğine göre bu iş tamam" dedi.

İtalya'da yedi bölgede ve bazı belediyelerde yapılan seçimler için halk bugün sandık başına gitti. Haydi İtalya partisinin liderliğini yürüten Berlusconi, yerel seçim kampanyalarına da aktif olarak katıldı.