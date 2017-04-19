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15 Temmuz Darbe Girişimi

Berlin’de Türk derneğine saldırı

Schöneberg semtindeki "Ottoman Sufi Center" adlı derneğin camları kırıldı

19 Nisan 2017 02:47

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Schöneberg semtindeki "Ottoman Sufi Center" adlı bir Türk derneğine kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, dernek yetkililerinin dün akşam derneğe zarar verildiği yönünde suç duyurusunda bulunduğu belirtilerek, polisin de olay yerinde, kaldırım taşlarıyla derneğin dış cephesindeki üç camın kırıldığını tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenlik biriminin, olayın arkasında siyasi bir unsur bulunup bulunmadığını incelediği kaydedildi.

Derneğin çalışanlarından Vural Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camların kırıldığının bir komşu tarafından fark edildiğini ve telefonla kendilerine bildirildiğini söyledi.

Bunun üzerine hemen derneğe gittiklerini ve dün akşam polise suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Demirtaş, polisin de olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Olayın pazar gecesi Türkiye’de halk oylaması bittikten sonra meydana geldiğini tahmin ettiklerini kaydeden Demirtaş, “Çünkü pazar ve pazartesi günleri planlanmış bir programımız yok. Pazar günü gündüz yapılsaydı bizim haberimiz olurdu. Pazar gecesi Türkiye'de referandumdan sonra gerçekleştirildiğini varsayıyoruz.” dedi.

Demirtaş, derneğin ve üyelerinin hiç kimseyle sorunu bulunmadığını ve herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti.

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Ottoman Sufi Centerberlin

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