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Yaşam
Deutsche Welle

Berlin'de hazine buldu, polise teslim etti

Berlin'de bir kişi bir ağacın altında dosya içinde 3 bin 500 euro ve 22 farklı büyüklükte altın külçe buldu. Ancak bulduklarını polise teslim etti.

28 Temmuz 2017 13:22

Polisin verdiği bilgiye göre Berlin'in Neukölln semtindeki bir banka şubesine yakın bir yerde hazineyi bulan şahıs, bulduklarını polis merkezine teslim etti. Şahsın bir ağacın altında bir dosya içinde 3 bin 500 euro ve 22 farklı büyüklükte altın külçe bulduğu belirtildi.

Altın külçelerin toplamda 1 kilo civarında geldiği bildirildi. Dosyada altın ve para dışında başka kalemler de olduğu, dosyayı bulan kişinin onları da bir süre sonra merkeze getirdiği belirtildi. Hazineyi bulan şahıs, dosyayı bisikletini kilitlediği esnada fark ettiğini söyledi.

Bulduklarını teslim eden şahsa Alman yasalarına göre bulunan objelerin değerinin yüzde 3-5'i arası bir miktar ödeniyor. Ancak bulunan objelerin değeri veri güvenliği nedeniyle açıklanmadı.

©Deutsche Welle Türkçe

Dpa, SSB/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BerlinBerlin NeuköllnAlmanWelle Türkçe Dpa SSB/BÖ

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