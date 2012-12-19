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Kültür-Sanat

Berlinale'yi Wong Kar Wai açacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-17 tarihleri arası düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nin açılışını Çinli yönetmen Wong Kar Wai yapacak

19 Aralık 2012 20:21

Berlin Film Festivali'nin açılışını, aynı zamanda jüri başkanı olan Wong Kar Wai'in yarışma dışı gösterilecek, 'The Grandmasters' filmi yapacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-17 tarihleri arası düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nin açılışını Çinli yönetmen Wong Kar Wai yapacak.

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Berlinale Direktörü Dieter Kosslik, yarışma dışı gösterilecek olan ''The Grandmasters'' filmi ile festivalin açılışının yapılacağını bildirdi.

"The Grandmaster" filminin dünya prömiyeri ise 8 Ocak'ta Çin'de yapılacak. Yönetmen Wong Kar Wai aynı zamanda 63. Berlinale'nin jüri başkanlığını yapacak.

63. Berlinale'de yarışacak filmler şu şekilde:

"Şili-İspanya yapımı Sebastian Leo'nun ''Gloria'', Kore Cumhuriyeti'nden Hong Sangsoo'nun ''Nobody's Doughter Haewon'', Avusturya-Fransa-Almanya ortak yapımı Ulrich Seidl'in ''Paradies:Hoffnung'', Romanya’dan Calin Peter Netzer'in ''Child's Pose'' ve ABD'den Gus Van Sant'ın ''Promised Land."

ABD'den Kirk De Micco'nun ''The Croods'' adlı 3 boyutlu animasyon filminin yarışma dışı gösterileceği belirtilirken yarışma bölümünde yer alan filmlerin çoğunun festivalde dünya prömiyerinin yapılacağı duyuruldu.

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