Berlinale'yi Wong Kar Wai açacak

Berlin Film Festivali'nin açılışını, aynı zamanda jüri başkanı olan Wong Kar Wai'in yarışma dışı gösterilecek, 'The Grandmasters' filmi yapacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 7-17 tarihleri arası düzenlenecek olan Berlin Film Festivali'nin açılışını Çinli yönetmen Wong Kar Wai yapacak.
Berlinale Direktörü Dieter Kosslik, yarışma dışı gösterilecek olan ''The Grandmasters'' filmi ile festivalin açılışının yapılacağını bildirdi.
"The Grandmaster" filminin dünya prömiyeri ise 8 Ocak'ta Çin'de yapılacak. Yönetmen Wong Kar Wai aynı zamanda 63. Berlinale'nin jüri başkanlığını yapacak.
63. Berlinale'de yarışacak filmler şu şekilde:
"Şili-İspanya yapımı Sebastian Leo'nun ''Gloria'', Kore Cumhuriyeti'nden Hong Sangsoo'nun ''Nobody's Doughter Haewon'', Avusturya-Fransa-Almanya ortak yapımı Ulrich Seidl'in ''Paradies:Hoffnung'', Romanya’dan Calin Peter Netzer'in ''Child's Pose'' ve ABD'den Gus Van Sant'ın ''Promised Land."
ABD'den Kirk De Micco'nun ''The Croods'' adlı 3 boyutlu animasyon filminin yarışma dışı gösterileceği belirtilirken yarışma bölümünde yer alan filmlerin çoğunun festivalde dünya prömiyerinin yapılacağı duyuruldu.