Berlinale'nin jüri başkanı Alman yönetmen Tom Tykwer oldu

Levent Arslan

Alman yönetmen, senarist, film bestecisi ve yapımcı Tom Tykwer, 68. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin jüri başkanı olacak.

Berlin Direktörü Dieter Kosslick, "Berlinale 2018 için büyük bir jüri başkanı seçtik. Tom Tykwer en seçkin Alman yönetmenlerden biridir. Farklı tarzlardaki filmlerle olağanüstü yeteneğini ve yenilikçi stilini ortaya koyup sinema sanatının önemli bir temsilcisi olarak uluslararası arenada da kabul görmüştür" diyerek Tom Tykwer’in jüri başkanlığını açıkladı.

Çok ödüllü ve uluslararası üne sahip olan Tom Tykwer’in 1992'den beri Berlinale'de altı filmi gösterildi: 1992'de Epilog isimli kısa filmi Panorama bölümünde seçildi. Cennet - Heaven (2002) ve Uluslararası - The International (2009) filmleri ile Tykwer iki kez Berlin Uluslararası Film Festivali’ni açtı. Ayrıca festivalde kısa filmi Gerçek - True (2004), diğer Alman yönetmenlerle işbirliği içinde gerçekleştirilen Deutschland 09, (2009) ve Rosakinder (2013) filmleri gösterildi.

Tom Tykwer, Berlinale jüri başkanlığına sevinmiş:

"Berlinale benim daima en sevdiğim festivaldi ve yönetmen olarak çalışmalarımın başından beri beni destekledi. Birlikte harika ve çok yönlü bir tarihe sahibiz. Jüri üyeleriyle birlikte geçireceğim film dolu iki yoğun ve keyifli iki sinema haftasını dört gözle bekliyorum."

Tom Tykwer, Berlin'de felsefe okudu ve 1993 yılında ilk uzun metrajlı filmi Ölümcül Maria-Deadly Maria’yı gerçekleştirmeden önce Kreuzberg’te Moviemento sinemasında makinist olarak çalıştı.

1994 yılında Stefan Arndt, Wolfgang Becker ve Dani Levy ile birlikte X Filme Creative Pool adlı yapım şirketi kurdu. Becker ile Hayat Bir İnşaat Alanıdır - Das Leben ist eine Baustelle’ (Berlinale, Competition -1996) filminin senaryosunu yazdı. Bunu 1997'de Kış Uykusundakiler - Winterschläfer ve 1998'de Koş Lola Koş - Lola rent izledi ve bu film ile yönetmen olarak uluslararası patlamasını gerçekleştirdi.

Doğum yeri Wuppertal'da çektiği Savaşçı ve İmparatoriçe - Der krieger und die Kaiserin (2000) sonrasında, Krzysztof Kieślowski'nin son senaryosuna dayanan ilk yabancı dilde filmi Cennet - Heaven'ı yaptı. Başrolde, Cate Blanchett vardı.

Patrick Süskind'in romanı Parfüm Bir Katilin Öyküsü - Das Parfum (2006) ve Uluslararası - The International (Berlinale Açılış Filmi 2009) gösterimini diğer filmler izledi.

Üç - Auf Drei (2010) filmiyle Tykwer, Alman Film Ödülleri'nde en iyi yönetmen seçildi. 2012'de Bulut Atlası - Cloud Atlas’ı çekti. David Mitchell'in Bestseller romanına dayanan film, Tykwer'in Wachowski kardeşler (Matrix üçlemesi) ile ilk yönetmenlik çalışmasıydı. Netflix serisi Sense8 (2015-2017) için Tykwer müzikleri besteledi ve bir kaç bölüm yönetmeni olarak çalıştı.

2016'da Tykwer, Dave Eggers'ın romanını uyarladı: Kral için hologram - Hologram for the King filminin başrolünde Tom Hanks oynadı.

En son yönetmenlik projesi, Tykwer'ı dizi dünyasına yönlendirdi. Babylon Berlin, Volker Kutscher'in roman dizisine dayanıyor ve Weimar Cumhuriyeti zamanında Berlin'de geçiyor. Tom Tykwer'a ek olarak Achim von Borries ve Henk Handloegten, Babylon Berlin'in ilk 16 bölümünün yönetimini yürüttüler.

Kariyerinin başlangıcından bu yana, Tom Tykwer tüm filmleri için müzik besteledi. Son dönemlerde müzikleri Johnny Klimek'le birlikte yapıyorlar. Cloud Atlas'ın soundtrack’i bir çok ödülün yanı sıra en iyi besteci dalında da Altın Küre'ye aday gösterildi.

Kendi filmlerinde yazar, yönetmen, yapımcı ve besteci olan Tom Tykwer, Mutlak Devler (1999, Yönetmen: Sebastian Schipper), Sessizlik (2004, Yönetmen: Mennan Yapo), Bir Arkadaşım (2006 Yönetmen: Sebastian Schipper) ve Kalp karanlık bir ormandır (2007, Yönetmen: Nicolette Krebitz) filmlerinde de yapımcılık yaptı.

68. Berlin Uluslararası Film Festivali, 15.-25. Şubat 2018 Tarihleri arasında gerçekleşecek

"Drama Dizileri Günleri" - Avrupa Film Market, Berlinale ortak Yapım Marketi ve Berlinale Talents’in ortak bir endüstri inisiyatifi - ve Berlinale Dizileri ise 19-21 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

3 yıldır başarılı bir şekilde yürütülen Berlinale Special Series 2018’de Berlinale Series - Berlinale Dizileri başlığı ile Zoo Palast sinemasında dizi film gösterimlerine devam edecek.

Berlinale 2015 yılında dünya çapında A-Festivaller arasında ilk kez resmi programına dizi filmleri katan festivaldi. Uluslararası Film Festivali Berlin böylece yeni bir trend çizdi ve yüksek kalitede seri anlatı formlarına önemli bir yer verdi.

2010'dan bu yana olağanüstü dizi formatlarının ilk gösterimleri Festivalde kutlanıyordu. Yıllar içinde yönetmen Jane Campion’ın Top of the Lake ve Yönetmen Dominik Graf’ın Im Angesicht des Verbrechens (In the Face of Crime) dizi filmleri Berlinale’de ilk kez seyirci karşısına çıkmıştı.

2015'ten bu yana ise Festival, Berlinale Special bölümüne ulusal ve uluslararası serileri davet ediyor. Böylece son iki senede Better Call Saul, Night Manager, False Flag ve 4 Blocks gibi başarılı eserler Berlin’de dünya ya da uluslararası prömiyerlerini kutladı.

Berlinale Dizileri - Berlinale Series, Zoo Palast sinemasında uluslararası dizileri Berlinale izleyicisine daha yakın hale getirecek. Zoo Palast'ta gerçekleşen Avrupa Film Marketi etkinliklerine katılan endüstri ziyaretçileri de şimdi ek olarak dizilerin kırmızı halı ve ilk galalarını canlı takip edebilirler. Berlinale Series’in program yöneticisi olan Solmaz Azizi, Berlinale Avrupa Film Marketi'ne (EFM) bağlı çalışmakta.

Berlinale yönetmeni Dieter Kosslick, Zoo Palast'daki konsantrasyon, film programı ve film marketinin iyi bir kombinasyonu, diyor:

“Festivalde dizilerin yer alması zenginleştirici oldu. İzleyiciler kaliteli dizileri ve filmleri aynı derecede beğeniyor”.

Avrupa Film Market (EFM) Direktörü Matthijs Wouter Knol ise, Drama Dizileri Günleri, Film marketinin ilginç bir uzantısı olduğu yıllar boyunca kanıtlanmıştır, diyor ve Berlinale Ortak Yapım Marketi ve Berlinale Talents ile olan yakın işbirliği birçok projeye ve yeteneklere yeni fırsatlar sunduğunu belirtiyor:

“Berlinale Series Zoo Palast platformunu genişletebilmek, programımızı güçlendirecek harika bir fırsat.“

Dram Dizileri Günleri, Avrupa Film Market, Berlinale Ortak Yapım Marketi ve Berlinale Talents’in ortak girişimi bir yeni oluşum. Bu oluşum en iyi yeni dram dizilerini, sinema sektöründe en etkin karar vericiler ve bu ürünleri satın alanları Berlinale’ye getiriyor.

19-21 Şubat 2018 tarihleri arasında Drama Dizileri Günleri, Konferans Programları, Market Gösterimleri, CoPro Serisi Pitching ve Berlinale Talents Etkinlikleri gibi seçilmiş ve odaklanmış bir dizi etkinlik sunacak. Harikulade restore edilmiş Zoo Palast, Drama Dizileri Günleri'ne ve market gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Bu endüstri inisiyatifiyle birlikte Berlin Uluslararası Film Festivali, resmi programın bir parçası olarak halka dizi filmleri sunmayı planlıyor, Berlinale Dizileri - Berlinale Series.