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Yaşam
Deutsche Welle

Berlinale’nin jüri başkanı Alman yönetmen Tom Tykwer

Şubat ayında düzenlenecek Berlin Film Festivali’ne ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Festivalin uluslararası jüri başkanlığını Alman yönetmen Tom Tykwer yapacak.

03 Kasım 2017 00:21

15-25 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlencek 68'inci Berlin Film Festivali (Berlinale) jürisinin başkanlığını ünlü Alman yönetmen, senarist ve besteci Tom Tykwer'in yapacağı açıklandı.

Festival Direktörü Dieter Kosslick, yaptığı yazılı açıklamada, ''Tanınmış Alman yönetmenler arasında bulunan Tom Tykwer'in sinema sanatının önemli bir temsilcisi olarak uluslararası arenada da kendine yer edindiğini'' belirtti. Kosslick, Tykwer'in farklı tarzlardaki filmlerle olağanüstü yeteneğini ve yenilikçi stilini ortaya koyduğunu ifade etti.

Tykwer, jüri başkanlığına ilişkin yaptığı açıklamada, sinemacı olarak çalışmalarında Berlinale'nin başından beri kendisini desteklediğini vurgulayarak, ''Jüri üyeleriyle birlikte geçireceği film dolu yoğun ve keyifli iki hafta için şimdiden sevindiğini'' belirtti.

1998 yılında ''Koş Lola Koş'' (Lola rennt) adlı filmiyle adını uluslararası alanda duyuran Tykwer, kısa ve uzun metrajlı filmleriyle defalarca Berlinale’ye katılmıştı. 2002 yılında Tykwer’in yönettiği ''Cennet'' (Heaven) ve 2009'da “Uluslararası” (The International) Berlinale’nin açılışını yapmıştı. ''Koku: Bir Katilin Hikâyesi'' (Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders), ''Bulut Atlası'' (Cloud Atlas), ''Üç'' (Drei) yönetmenin tanınmış filmleri arasında yer alıyor. Tykwer, filmlerinin müziklerini de kendisi besteliyor.

DW/dpa,JD/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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