Berlinale'de kökten değişiklik çağrısı

Alman sinemasının en önde gelen isimleri, ülkenin en önemli kültür etkinliği olan Uluslararası Berlin Film Festivali'nde yeni bir çığır açılmasını talep ediyor. Aralarında Fatih Akın, Christian Petzold, Maren Ade ve Volker Schlöndorff'un da bulunduğu 79 yönetmenin Spiegel dergisinin internet sitesinde yayınladıkları ortak açıklamada, "festivalin program çizgisinin yenilenmesi" isteniyor. Farklı kuşaklardan, farklı türlerden ve farklı ekollerden yönetmenleri bir araya getiren açıklamada, 2018 yılındaki festivalin uluslararası jüri başkanlığını yapacak olan yönetmen Tom Tykwer'in eksikliği dikkat çekiyor.

Spiegel dergisinin haberine göre, açıklamanın zamanlamasının arkasında, sözleşmesi 2019 yılında bitecek olan festival direktörü Dieter Kosslick'in halefini bulmak için süren çalışmalar yatıyor. Cannes ve Venedik ile birlikte sinema dünyasının en önemli üç film festivalinden biri olan Berlinale'de yeni yönetimin belirlenmesi, Federal Hükümet'in Kültür ve Medya Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters'in sorumluluğunda. Açıklamaya imza koyan sinemacılar bu uygulamaya bir alternatif sunarak, hem Kosslick'in ardından gelecek direktörü hem de festivalin bundan sonra izleyeceği rotayı belirlemek üzere, eşit sayıda kadın ve erkek üyeden oluşan uluslararası bir komisyon kurulmasını öneriyor.

"Hedef, sinema için yanıp tutuşan, dünya çapında çok iyi bir ağa sahip, gelecekte festivali Cannes ve Venedik ile göz hizasında yönetebilecek ve fevkalade kuratörlük vasıflarına sahip bir isim bulmak olmalı" ifadesinin kullanıldığı açıklamanın altında Andreas Dresen, Caroline Link, Simon Verhoeven ve Rosa von Praunheim gibi isimlerin yani sıra Alman Sineması'nda Berlin Ekolü olarak bilinen akımın en önemli temsilcilerinden olan Thomas Arslan ve 2000 yılından bu yana Berlin'de yaşayan İstanbullu yönetmen Aslı Özge'nin de imzaları bulunuyor.

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