Berlinale'de Altın Ayı, mültecileri anlatan 'Fuocoammare'nin

66. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "Altın Ayı" ödülünü İtalyan yönetmen Gianfranco Rosi'nin Lampedusa Adası'na ulaşmaya çalışan mültecilerin durumunu anlatan "Fuocoammare" adlı film aldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 66. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde ödüller Berlinale Palast’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Tören öncesinde siyaset ve sanat çevresinden bir çok ünlü, kırmızı halıda yürüdü. ABD’li oyuncu Meryl Streep’in jüri başkanlığını yaptığı festivalde "Altın Ayı" ödülünü İtalyan yönetmen Gianfranco Rosi’nin, İtalya'nın Afrika'ya en yakın noktası Lampedusa Adası'ndaki mültecilerin durumunu anlatan "Fuocoammare" adlı filmi layık görüldü.

Belgesel tarzında bir film yapan Rosi, ödülü aldığı sırada yaptığı konuşmada, "Düşüncelerim şu anda Lampedusa’ya ulaşamayan insanlarda. Bu ödülü Lampedusa’daki insanlara adamak istiyorum. 20-30 yıldan beri oraya insanlar geliyor. Lampedusa’daki insanlar bu diğer insanlara kalplerini açtılar” dedi.

Jüri Büyük ödülünü Danis Tanovic’in yönettiği "Smrt u Sarajevu" filmi, en iyi yönetmen dalında Gümüş Ayı ödülünü "L’avenier” filmiyle festivale katılan Fransız yönetmen Mia Hansen-Love aldı.

Uluslararası Jüri, en iyi erkek oyuncu ödülünü " Inhebbek Hedi " filminde oynayan Tunuslu Majd Mastoura’ya verirken, en iyi kadın oyuncu ödülüne “Kollektivet” filmindeki rolüyle Danimarkalı oyuncu Trine Dyrholm layık görüldü.

En iyi senaryo dalında Gümüş Ayı ödülünü "”United States of Love" filmiyle Polonyalı yönetmen Tomasz Wasilewski alırken, festivalin "Berlinale Shorts" adlı kısa metrajlı film yarışmasında, en iyi film dalında "Altın Ayı" ödülünü, Portekizli yönetmen Leonor Teles’in “Balada de um Batraquio” kazandı.

'Genç Pehlivanlar'a Berlin'den ödül

66. Berlinale’de “Altın Ayı” ve “Gümüş Ayı” ödüllerinin kategorileri ve kazananlar ise şöyle sıralandı :

En iyi film (Altın Ayı): Gianfranco Rosi/"Fuocoammare"Jüri Büyük Ödülü: Danis Tanovic/”Smrt u Sarajevu”

En iyi yönetmen: Mia Hansen-Love/”L’avenier”

En iyi kadın oyuncu: Trine Dyrholm/ “Kollektivet”

En iyi erkek oyuncu: Majd Mastoura / “Inhebbek Hedi”

En iyi senaryo: Tomasz Wasilewski/”United States of Love”

En iyi sanatsal performans (Kamara): Mark Lee Ping-Bing/”Chang Jiang Tu”

Alfred Bauer Ödülü: Lav Diaz/”Hele Sa Hiwagang Hapis”

En iyi ilk film: Mohammed Ben Atia/”Inhebbek Hedi”

En iyi kısa film(Altın Ayı): Leonor Teles/“Balada de um Batraquio”

FIPRESCI Jüri Ödülü: “Danis Tanovic/”Mort a Sarajevo”

Caligari Film Ödülü: Tamer El Said/”In the Last Days of the City”

Uluslararası Af Örgütü Ödülü: Gianfranco Rosi/Fuocoammare ve Mehrdad Oskouei/”Royahaye Dame Sobh”

Barış Film Ödülü: “Maher Abi Samra/”Makhdoumin”

Berlin’de 11 Şubat’ta başlayan 66. Uluslararası Berlin Film Festivali’nde 77 ülkeden 434 film gösterilmiş, 18 film "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" için yarışmıştı.