Berlinale hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Festivalde kaç adet film gösterilecek?

9 ila 19 Şubat arasında gerçekleşecek olan 67. Berlinale kapsamında toplamda 399 film gösterilecek. Filmlerin çoğu birden fazla kez gösterileceği için toplamdaki gösterim sayısı elbette bundan çok daha fazla. Bu 399 filmin 125'i ise kadın üretimi olan eserler.

İşlenen genel bir konu var mı?

Hayır. Farklı program serileri kapsamında sunulacak farklı konular mevcut. Örneğin mültecilerin başından geçenleri anlatan filmler var, Aki Kaurismäki'nin festivalde yarışacak olan filmi "Umudun Öteki Tarafı" gibi. Berlinale'de geleneksel olarak birçok film siyasi öznelere odaklanıyor, özellikle bu yıl da bunu yapan çok sayıda belgesel mevcut. Avrupa konusunun da sıkça işlenen konulardan biri olmasının yanı sıra festivalde sanatçılar hakkında da birçok film görmek mümkün. Festivalde Ekim Devrimi'nin yüzüncü yılında ütopya konusuna değinen çalışmalar da var. "Panorama" kesitinde eşcinsellik konusunu temalaştıran birçok film gösterilecek. Bu bölümde 'kara film' türünde eserler de var. Berlinale yöneticisi Dieter Kosslick'in ifade ettiği üzere, programda bir küme mizah filmi de mevcut olacak. Trump ismi ise açılış basın toplantısında bir kez bile geçmedi. Kosslick bu bağlamda "Programımız yeterince protest" dedi.

Hangi yıldızlar bekleniyor?

Sinemaseverler çalışmalarını Berlinale'de kamuoyunun beğenisine bizzat sunacak birçok yönetmenin yanı sıra festivalde boy gösterecek oyuncuları da heyecanla bekliyor. Hollywood bu yıl Berlin'de öncelikli olarak erkek yıldızlarla temsil edilecek: Festivale Richard Gere, Ethan Hawke, Cillian Murphy ve Robert Pattinson gibi aktörlerin katılımı bekleniyor. Avrupa'yı şereflendirecekler arasında film camiasının kadın yıldızları da var: Cécile de France, Penélope Cruz, Catherine Deneuve ve Kristin Scott Thomas orada olacaklar. Geoffrey Rush ve Hugh Jackman ise Avustralya'dan teşrif edecekler. Ev sahibi Almanya'nın sinemasından da önemli isimler de Berlinale'de olacaklar: Nina Hoss, Moritz Bleibtreu, August Diehl, Bruno Ganz ve Hanna Schygulla.

Alman sineması festivalde ne sunuyor?

Alman sineması bu yılki Berlinale'de oldukça güçlü biçimde takdim edilecek. Festival kapsamında gösterimi yapılacak toplamda 74 Alman filmi var. Yarışmada ise Volker Schlöndorff, Thomas Arslan ve Anders Veiel gibi üç Alman yönetmen yer alacak. Genç yeteneklere bir platform sunması amacı taşıyan "Alman sineması perspektifi" serisi kapsamında ise yalnızca Alman filmleri gösterilecek.

Gerçekleşmesi beklenen önemli olaylar neler?

Tahmin edileceği gibi yarışma kapsamında bazı filmler için büyük beklentiler söz konusu. Yarışma kapsamında Aki Kaurismäki'nin yeni filminin yanı sıra Polonyalı Agnieszka Holland, Büyük Britanyalı Sally Potter, Güney Koreli Hong Sangsoo ve İspanyol Alex de la Iglesia gibi büyük yönetmenlerin filmleri yarışacak. Bu yıl Berlin'e Hollywood'dan gelen isim ise James Mangold. İlginç biçimde yarışmada Amerikalı Stanley Tucci ve Avusturyalı Josef Hader gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı iki film de var. Paralel olarak diğer bazı Berlinale kesitlerinde de büyük yönetmenler boy gösterecek: James Gray, Raoul Peck, Fernando Trueba, Bruce LaBruce ve Romuald Karmakar bunlardan sadece birkaçı. Ama nihayetinde Berlinale'nin her şeyden önce yeni keşiflerin ve Almanya'da az tanınan sinemacıların oyun alanı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Dikkate değer seriler hangileri?

Artık yerleşik hale gelmiş olan seriler "Panorama" ve "Forum"un ve yarışmanın yanı sıra "Generation" serisi de dikkate ve takdire şayan. Birçok Berlinale takipçisi filmleri temelde genç kitleye hitap eden bu kesiti çok seviyor. Ancak yalnızca gençler değil, yaşı daha ileri olan sinemaseverler de burada kendilerine göre bir tat bulabilir. "NATIVe" (Yerli) serisi ise Uzak Kuzey'deki yerli halkları konu edinen filmlere ev sahipliği yapıyor. Öte yandan ziyaretçiler "Mutfak Sineması" serisinde de beslenme ve çevreyle ilgili filmleri izleme imkanına sahip. Kısa film dostları da "Berlinale Kısaları" serisinde damak tatlarına uygun birer kısa film bulabilirler.

Berlinale sinema tarihi için nasıl bir önem teşkil ediyor?

Film festivalleri geleneksel olarak sinema tarihine kısaca bir göz atar. Büyük sinema tarihi retrospektifinde bu sefer konu 'gelecek sineması', yani bilim-kurgu türü. Bu kapsamda Doğu Avrupa ve Asya yapımı olan bazı az tanınmış ancak keşfedilmeye değer filmler beğeniye sunulacak. "Berlinale Klasikleri" serisi de sinema tarihinin yeniden düzenlenmiş ve orijinal halini izleme fırsatı uzun zamandır yakalanamayan eserlere ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede öğneğin Helmut Käutner'in "Siyah Çakıl"ı ya da Meksika yapımı "Canoa" gösterilecek. Tüyler ürpertici bir deneyim arayışında olan seyirciler ise aradıklarını perdeye yansıtılacak bir diğer film olan zombi klasiği "Yaşayan Ölülerin Gecesi"nde bulabilirler.

Film festivalinde diziler de var mı?

Evet, dizi gösterimi film festivallerinde geleneksel olarak düzenlenen bir aktivite. Sinemaseverler Berlin Film Festivalleri Merkezi'nde örneğin Marvin Kren'in "4 Blocks"unun tadını çıkarabilir. Buna ek olarak "SS-GB" de gösterimde olacak. Sinema tarihine ilgi duyan ziyaretçiler içinse programda özel bir ikram var: Rainer Werner Fassbinder'in yenilikçi televizyon dizisi "Acht Stunden sind kein Tag" (Sekiz Saat Bir Gün Değildir) yeniden düzenlenmiş formatta ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Filmler nerelerde gösterilecek?

Şehrin tamamında. Festivalin merkezi Potsdamer Platz olacak. Burada her akşam festival kapsamında yarışacak filmlerin kırmızı halılı prömiyerleri yapılacak. Aynı şekilde Berlin'in batısında yer alan 'eski' festival sinemaları Zoopalast ve Delphi de Berlinale'nin gerçekleşeceği sinema salonları arasında yer alıyor. Zaman içinde festivalin ana sütunlarından biri haline gelen "Berlinale Goes Kiez" de festivalin ruhunu Berlin'in çeşitli ilçelerine taşıyacak: Wilhelmsdorf, Weißensee, Schöneberg ve Neukölln gibi semtlerde festival filmlerinden bir seçki gösterilecek. Bu yıl Potsdam'ın Babelsberg ilçesi de festivalin adresleri arasında.

Bu yıl verilecek ödüller neler?

Elbette bu yıl da Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödülleri için birçok film yarışacak. Ayrıca 2006'dan beri festival kapsamında verilen 50 bin euroluk bir debut film (sanatçının ilk filmi) ödülü de var. Farklı kesitlerden toplamda 16 film bu ödül için birbirleriyle yarışacak. Berlinale'de bu yıl ilk kez verilecek olan bir ödül de Glashütte Original Belgesel Film Ödülü. Buna ek olarak çeşitli kesitlerde verilecek olan ödüller de söz konusu, örneğin Panorama kesitinde bir eşcinsel sinema filmi "Teddy" ödülünün sahibi olacak. Özellikle Stanley Kubrick ile ortak çalıştıktan sonra ünlenen kostüm tasarımcısı Milena Canonero da bu yıl Onursal Altın Ayı ödülünü alacak. Berlinale Kamera 2017 ödülü ise bu yıl Çinli prodüktor Nansun Shi, Avustralyalı oyuncu Geoffrey Rush ve Mısırlı sinema eleştirmeni Samir Farid'e gidecek.

© Deutsche Welle Türkçe

Joachim Kürten