Berlinale başlıyor

Açılışı Isabel Coixet'in yönettiği "Nobody Wants the Night" adlı filmin yapacağı festivalde, 19 film "Altın Ayı" ödülü için yarışacak.

Berlinale Direktörü Dieter Kosslick Berlinale'de bu yıl "zor durumların güçlü kadınları" temasının öne çıkacağını söyledi.

Jürinin başkanlığını ABD'li yönetmen Darren Aronofsky yapacak. Aronofsky, "The Wrestler" ve "Black Swan" (Siyah Kuğu) filmleriyle adını duyurmuştu.

Berlinale'ye bu yıl katılımını teyit eden ünlü isimler arasında Nicole Kidman, Christian Bale ve Juliette Binoche de bulunuyor.