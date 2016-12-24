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Dünya

Berlin saldırganının yeğeni Tunus'ta tutuklandı

Berlin saldırısını gerçekleştiren Tunuslu Anis Amri, Milano'da öldürülmüştü

24 Aralık 2016 21:55

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir TIR’ın tarihi yıkık kilisenin önünde kurulan Noel panayırına girmesiyle gerçekleşen saldırıyı gerçekleştiren Tunuslu Anis Amri dün İtalya’nın Milano kentinde çıkan silahlı çatışma sonucu öldürüldü. Berlin saldırısının ardından harekete geçen Tunus güvenlik güçleri, Anis Amri'nin yeğeni ve iki ayrı şüpheliyi tutukladı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 18 ve 27 yaşları arasındaki üç kişinin 'bir terör hücresinin' parçası olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Amri'nin yeğeninin, amcasıyla, güvenlik güçlerinin takibini bertaraf etmek için IŞİD mensupları tarafından kullanılan Telegram uygulaması üzerinden iletişim kurduğunu itiraf ettiğini duyurdu. Açıklamada Amri'nin yeğeninin de IŞİD'i desteklediği belirtildi.

IŞİD Cuma günü, Amri'nin örgütün lideri Ebubekir Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiğini gösterdiği öne sürülen bir video yayınlamıştı.

Berlin saldurganı Amri’nin Almanya’ya geçmeden önce İtalya’da bir okulu kundakladığı gerekçesiyle 4 yıl hapis yattığı belirtilmişt. Anis Amri'nin Arap Baharı’nın ardından  Tunus’tan ayrıldığı ve cezaevinde kaldığı dönemde radikalleştiği aktarılıyor.

 

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