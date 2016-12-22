Berlin'deki Noel pazarı saldırısı ile ilgili neler biliniyor?

Almanya'nın başkenti Berlin'in merkezindeki bir Noel pazarına Pazartesi günü yerel saatle 20:14'te tırla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 18'i ağır olmak üzere 49 kişi yaralandı.

Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi.

Tunus asıllı şüpheli Anis Amri, saldırı ile ilgili olarak aranıyor. Amri hakkında AB üyesi tüm ülkelerde geçerli bir tutuklama kararı çıkarıldı.

Saldırı ile ilgili olarak şu ana kadar bilinenleri derlendi.

İlk anda neler yaşandı ?

Berlin'in meşhur yapılarından olan Kaiser Wilhelm Kilisesi yakınında kurulan Noel pazarında düzenlenen saldırının görgü tanıkları, aracın yaklaşık saatte 65 kilometre hızla pazardakilerin arasına girdiğini söylüyor.

Tır, pazar içinde 80 metreye yakın bir mesafe katettikten sonra çarparak durdu ve yine görgü tanıklarına göre şoför, Tiergarten Parkı istikametinde kaçarak karanlıkta izini kaybettirdi.

Polis kayıtlarında bir tanığın, yaklaşık 2 kilometre boyunca, kaçan şüpheliyi takip ettiği bilgisi yer alıyor. Ancak o takip sonrasında devreye giren polis Zafer Sütunu çevresinde Pakistan asıllı bir kişiyi gözaltına aldı.

Noel pazarı saldırganı tespit edildi mi ?

Gözaltına alınan kişi, saldırıyla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Daha sonra şüpheli olarak 24 yaşındaki Tunus vatandaşı Anis Amri'nin ismi açıklandı.

Amri'yi saldırıyla ilişkilendiren ilk olarak araç içinde bulunan ve Polonyalı tır şoförünün ölümü ile sonuçlanan kavga sırasında düştüğü sanılan kimlikti.

Berlin'deki soruşturmayı yürüten emniyet yetkilileri, son olarak Amri'nin parmak izlerinin de araç içinde bulunduğunu duyurdu.

Arama çalışmaları ne aşamada ?

Alman polisi Anis Amri'nin zaman zaman kaldığı Dortmund kentinde bir adrese baskın düzenledi.

Tunuslu şüpheli ile ilişkili olduğu düşünülen Berlin'de bir adreste ve Emmerich'te bulunan bir mülteci merkezinde de 80 polisle arama yapıldı.

Amri'nin bulunması için Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde geçerli bir arama kararı çıkarılmış durumda.

Hollanda ve Belçika sınır geçişlerinde bulunan kontrol noktaları sıkılaştırılmış durumda.

Neden kurbanların henüz yalnızca yarısı teşhis edildi?

Polonyalı tır şoförü ile birlikte 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, kimi ağır olmak üzere 18 kişi de yaralandı.

Yapılan resmi açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin yalnızca yarısının teşhis edildiği ifade ediliyor.

Bunun nedeni Noel pazarında saldırı anında çok sayıda turistin de bulunması.

Hayatını kaybeden ancak kimliği belirlenemeyen turistlerin de ölenler arasında olduğu düşünülüyor.