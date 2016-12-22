T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Berlin saldırısında kullanılan TIR'dan Anis Amri’nin parmak izi çıktı

Berlin’de bir Noel panayırına TIR’la düzenlenen saldırının failinin aranmasına devam ediliyor

22 Aralık 2016 22:21

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, aracın şoför mahalinde bulunan ipuçlarının saldırının Anis Amri tarafından düzenlendiği kuşkularını güçlendirdiğini işaret etti. Amri’nin parmak izlerinin aracın üzerinde bulunduğunu doğrulayan Bakan de Maizière, başka ipuçlarına da ulaşıldığını söyledi.

Daha önce medyada çıkan haberlerde de, Tunuslu Anis Amri’nin parmak izlenin TIR’ın üzerinde bulunduğu iddia edilmişti. NDR ve WDR radyo-televizyon kuruluşları ile Süddeutsche Zeitung tarafından ortaklaşa yapılan araştırmalara göre, zanlının parmak izleri aracın kapısında bulundu. Berliner Zeitung’un haberine göre ise aracın direksiyonunda da zanlının parmak izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Pazartesi akşamı bir TIR’ın Berlin’de Breitscheid Meydanı’ndaki Noel panayırına girmesi sonucu en az 12 kişi ölmüş, yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı. Salı günü polis aracında içinde Anis Amri’nin cüzdanını ve Almanya’da kalmasına olanak sağlayan izin belgesini bulmuştu. “Tehlikeli” olarak nitelendirilen Amri, aylardan bu yana güvenlik birimleri tarafından takip ediliyordu. Ancak yeterli hukuki dayanak bulunmadığı için yakalanamamıştı.

Merkel: Halkın tepkisinden gurur duydum

 

Almaya İçişleri Bakanı de Maizière ile birlikte yürütülen soruşturma hakkında güvenlik birimlerinden bilgi alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’deki saldırının ardından vatandaşların gösterdiği ölçülü tepkiden gurur duyduğunu söyledi. Almanya’nın teorik olarak uluslararası terörizmin hedefi olabileceğinin bilindiğini hatırlatan Merkel, ancak bu durumla karşılaşılmasının farklı olduğunu dile getirdi.

 

Saldırıda ölenlerin kimlikleri belirleniyor

 

Bu arada, saldırıda yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. İtalyan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin İtalyan olduğu doğrulandı. İtalya Başbabakanı Paolo Gentiloni twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fabriza Di Lorenzos’un ölümünün “tüm ülkenin ailesinin derin acısını paylaştığını” belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir de İsrail vatandaşı bulunuyor. Kurbanın eşinin de saldırıda ağır yaralandığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BerlinNoelTIRBakanıMaiziere Tunuslu Anis AmriBakanı ThomasMaiziereBerlinAnis AmriBakanTunuslu Anis AmriTIRNDRWDRSüddeutsche ZeitungZeitungTIRBerlinBreitscheid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24