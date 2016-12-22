Berlin saldırısında kullanılan TIR'dan Anis Amri’nin parmak izi çıktı

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, aracın şoför mahalinde bulunan ipuçlarının saldırının Anis Amri tarafından düzenlendiği kuşkularını güçlendirdiğini işaret etti. Amri’nin parmak izlerinin aracın üzerinde bulunduğunu doğrulayan Bakan de Maizière, başka ipuçlarına da ulaşıldığını söyledi.

Daha önce medyada çıkan haberlerde de, Tunuslu Anis Amri’nin parmak izlenin TIR’ın üzerinde bulunduğu iddia edilmişti. NDR ve WDR radyo-televizyon kuruluşları ile Süddeutsche Zeitung tarafından ortaklaşa yapılan araştırmalara göre, zanlının parmak izleri aracın kapısında bulundu. Berliner Zeitung’un haberine göre ise aracın direksiyonunda da zanlının parmak izlerinin bulunduğu tespit edildi.

Pazartesi akşamı bir TIR’ın Berlin’de Breitscheid Meydanı’ndaki Noel panayırına girmesi sonucu en az 12 kişi ölmüş, yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı. Salı günü polis aracında içinde Anis Amri’nin cüzdanını ve Almanya’da kalmasına olanak sağlayan izin belgesini bulmuştu. “Tehlikeli” olarak nitelendirilen Amri, aylardan bu yana güvenlik birimleri tarafından takip ediliyordu. Ancak yeterli hukuki dayanak bulunmadığı için yakalanamamıştı.

Merkel: Halkın tepkisinden gurur duydum

Almaya İçişleri Bakanı de Maizière ile birlikte yürütülen soruşturma hakkında güvenlik birimlerinden bilgi alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’deki saldırının ardından vatandaşların gösterdiği ölçülü tepkiden gurur duyduğunu söyledi. Almanya’nın teorik olarak uluslararası terörizmin hedefi olabileceğinin bilindiğini hatırlatan Merkel, ancak bu durumla karşılaşılmasının farklı olduğunu dile getirdi.

Saldırıda ölenlerin kimlikleri belirleniyor

Bu arada, saldırıda yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. İtalyan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin İtalyan olduğu doğrulandı. İtalya Başbabakanı Paolo Gentiloni twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fabriza Di Lorenzos’un ölümünün “tüm ülkenin ailesinin derin acısını paylaştığını” belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir de İsrail vatandaşı bulunuyor. Kurbanın eşinin de saldırıda ağır yaralandığı belirtildi.