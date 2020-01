Berlin Film Festivali'nde Türk filmleri geçidi

Levent Arslan

Bu yıl 5-15 Şubat 2015'te düzenlenen 65. Berlin Film Festivali'nin programı açıklanmaya başladıkça bir bir harika haberler gelmeye başladı.

Faruk Hacıhafızoğlu'nun ilk uzun metrajlı filmi "Kar Korsanları" Dünya prömiyerini 65. Berlinale’de gerçekleştirecek. "Kar Korsanları" Generaitons bölümünde İngiltere, Kanada, İsveç, Almanya, İtalya, Danimarka, Hindistan, ABD, Avustralya ve İrlanda'dan 13 filmle "Kristal Ayı Ödülü" için yarışacak. Film, 12 Eylül 1980 darbesi döneminde Kars'ta yaşayan üç çocuğun evlerini ısıtabilecek yakacağı bulmak için verdikleri mücadeleyi konu alıyor.

Emine Emel Balcı'nın yönettiği, “Nefesim Kesilene Kadar“ da festivalin bir diğer önemli bölümü olan Forum bölümünde gösterilecek. Daha önce kısa filmleri ve uzun metrajlı belgeseli ‘Ich Liebe Dich’le çok sayıda festivale katılan ve pek çok ödül alan Emine Emel Balcı’nın ilk uzun metrajlı filmi ‘Nefesim Kesilene Kadar’, bir tekstil atölyesinde ortacılık yapan Serap’ın hikayesini konu alıyor. Serap’ı, ‘Çoğunluk’taki rolüyle dikkat çeken genç oyuncu Esme Madra’nın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Rıza Akın ve Sema Keçik de yer alıyor. Film, Avrupa Konseyi’nin ortak yapım fonu Eurimages, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesi yapım fonu Film und Medien Stiftung NRW ve İstanbul Film Festivali’nin ortak yapım platformu Köprüde Buluşmalar kapsamında verilen Türkiye-Almanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu tarafından da desteklenmişti.

Derya Durmaz'ın ikinci kısa filmi “Gri Bölge“ ise festivalin prestijli bölümlerinden biri olan Berlinale Generation 14plus bölümünde yarışacak. Festivalin kısa film jürisinde sanatçı Halil Altındere de bulunuyor. ‘Wonderland’ isimli videosu dünyanın en önemli müzelerinden MoMA’nın daimi koleksiyonuna dahil edilen Halil Altındere’nin, uluslararası bir sanatçı olarak göze çarpan vizyonu, video, fotoğraf ve genel anlamda sanata açık yaklaşımı ve yenilikçi tavrı, Berlinale’ye jüri üyesi olarak davet edilmesinde temel gerekçeler olarak belirtildi.

Halil Altındere, Berlinale tarafından seçilen, üç kişilik uluslararası jüri arasında yer alarak Berlinale Kısa Filmler bölümündeki en iyi 4 filme ödül verecek. Yaklaşık 30 filmin yarıştığı Berlinale Shorts bölümünde verilecek ödüller: En iyi kısa film (Altın Ayı), Gümüş Ayı Jüri Ödülü, Avrupa Film Akademisi Kısa Film adaylığı için seçilecek kısa film ve ayrıca bu yıl ilk defa verilecek olan 20 bin Euro değerindeki yeni destek ödülü. Bu kategorinin Kazananın 20 bin Euro ile ödüllendirileceği Audi Kısa Film Ödülü, kısa filmler alanında dünyanın en cömert ödüllerinden biri olacak.

Berlinale’de geleneğe dönüşmüş sanat türlerinden biri olan kısa film, festival kapsamında en fazla önem verilen alanlar arasında yer alıyor. Berlinale Kısa Filmler kategorisi, dünyada kısa film alanındaki tüm kesimleri ve türleri temsil ediyor. Berlinale Kısa Filmler bölümünde yer alarak, en iyi kısa film yarışına katılan tüm yönetmenler aynı zamanda Audi Kısa Film Ödülü için de değerlendirilecekler. Kazananı, Berlinale tarafından oluşturulan uluslararası jüri belirleyecek. 20 bin Euro değerindeki en iyi kısa film ödülü, 14 Şubat 2015’te düzenlenecek olan Berlinale ödül töreninde kazanana takdim edilecek. Kısa filmlerin, geleneksel olarak Berlinale’nin bir sanat etkinliği olma özelliğinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Festival Direktörü Dieter Kosslick, “bu ödül, kısa filme gösterilen ilgiyi tamamlıyor ve önemini vurguluyor. Audi’nin bu girişimi yaparak, yönetmenlik alanındaki yeni yeteneklerin desteklenmesine daha fazla kaynak ayrılmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Berlinale Jüri üyeleri arasında yerini alan Sibel Kekilli ise, insan hakları temasını en iyi taşıyan filmi belirlemek için çalışacak. Kekilli, 5 Şubat’ta başlayacak Festival’de “Amnesty International Film Ödülü”nün jürisinde yer alacak.

Türkiye sineması, Berlinale’deki en önemli çıkışını 1964 yılında Metin Erksan’ın çektiği “Susuz Yaz” filmiyle Altın Ayı kazanarak yapmıştı. Berlin Film Festivali’ndeki 2. Altın Ayı ise 40 yıl sonra Fatih Akın’ın çektiği ”Duvara Karşı” filmiyle gelmişti. Geçtiğimiz yıllarda, Semih Kaplanoğlu'nun “Bal” (2010) filmi Altın Ayı En İyi Film Ödülü'ne, Reis Çelik'in “Lal Gece” (2012) filmi Generation bölümünde Kristal Ayı Ödülü'ne, Emin Alper'in “Tepenin Ardı” (2012) filmi Forum bölümünde Caligari Ödülü'ne, Panorama bölümünde gösterilen Kutlug Ataman’ın “Kuzu” filmi, CICAE tarafından özel ödüle layık görülmüştü.

Festival’de ana yarışmada Altın Ayı için yarışacak filmlerin bir bölümü açıklandı.

1999’da ‘Nightshapes’le Berlinale’den ödülle dönen Alman yönetmen Andreas Dresen’ın yeni filmi ‘Als wir träumten’ (As We Were Dreaming) Altın Ayı için yarışacak yapımlardan. ‘İnce Kırmızı Hat’, ‘Badlands’ ve Altın Palmiye ödüllü ‘Tree of Life’ın yönetmeni Terrence Malick’in başrolüne Christian Bale'i yerleştirdiği yeni filmi de Berlinale’de yarışıyor. İngiliz yönetmen Peter Greenaway ise efsane Rus yönetmen Eisenstein’ı konu alan yeni filmi ‘Eisenstein in Guanajuato’ ile açıklanan seçkide yer alıyor. Ayrıca eşcinsel bir çiftin hafta sonu boyunca yaşadığı aşkı konu alan ‘Weekend’le dikkat çeken genç İngiliz yönetmen Andrew Haigh’in yeni filmi ’45 Years’ da yarışmada dikkat çekiyor. Kenneth Branagh’ın ‘Cinderella’ uyarlaması ise yarışma bölümüne gösterileceği, ancak büyük ödül olan “Altın Ayı” için yarışmayacağı açıklandı. Darren Aronofsky ise büyük jüri başkanı olacak.

Festivalin açılış filmi ise İspanyol yönetmen Isabel Coixet’in “Nobody Wants the Night” adlı filmi olacak. İspanya, Fransa ve Bulgaristan ortak yapımı filmin başrollerini Juliette Binoche, Rinko Kukuchi ve Gabriel Byrne paylaşıyor.

Berlinale, gerçek anlamda olağanüstü bir film festivali. 2014 yılında, birçoğu Avrupa prömiyerini yapan 413 filmin 945 gösterimine 500 bin’den fazla izleyici katıldı.