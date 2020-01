Altın Ayı için 19 film yarışacak

Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale) Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Berlin'de 5-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Berlinale'de bu yıl 19 film "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri için yarışacak.

Yarışma bölümünde bu yıl Türkiye'den film bulunmuyor. Festivalde "Altın Ayı" ve "Gümüş Ayı" ödülleri için yarışacak filmler şöyle:

"Almanya ve ABD yapımı Werner Herzog'un 'Queen of the Desert', Almanya’dan Sebastian Schipper’in 'Victoria', Andreas Dresen'in 'Als wir traeumten', ABD'den Terrence Malick'in 'Knight of Cups', İspanya'dan Isabel Coixet'in 'Nobody Wants the Night', İngiltere'den Peter Greenaway'in 'Eisenstein in Guanajuato', Andrew Haigh'in '45 Years', İran'dan Cafer Panahi'nin 'Taksi', Fransa'dan Benoit Jocquot'un 'Journal d'une femme de chambre', Guatemala'dan Jayro Bustamante 'Ixcanul Volcano', Rusya’dan Aleksei German'ın 'Under Electric Clouds', Polonya'dan Malgorzata Szumowska’nın 'Body', Vietnam’dan Di Phan Dang’ın 'Cha va con va', Çin’den Wen Jiang’in 'Yi bu zhi yao', Romanya’dan Radu Jude’nin 'Aferim!', Şili’den Patricio Guzman’ın 'Der Perlmuttknopf', Pablo Larrain’in 'The Club', Japonya’dan Sabu’nun 'Chasuk’s Journey' ve İtalya’dan Laura Bispuri’nin 'Sworn Virgin".

Festivalin açılışını Isabel Coixet’in "Nobody Wants the Night" adlı filmin yapacağı bildirilmişti.



Ödüller, 14 Şubat Cumartesi günü sahiplerini bulacak.

Yarışma bölümünde Kenneth Branagh’ın yönettiği ve Cate Blanchett, Lily James’in oynadığı "Cinderalla", Bill Condon’un "Mr. Holmes", Oliver Hrischbiegel’in "Elser" ve Wim Wenders’in "Every Thing Will Be Fine" filmlerinin yarışma dışı gösterileceği, "Altın Ayı" için yarışmayacağı kaydedildi.

Festivale bu yıl ünlü oyuncular Cate Blanchett, Natalie Portman, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling ve Christian Bale'in katılmasının beklendiği ifade edildi.