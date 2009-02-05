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Kültür-Sanat

Berlin Film Festivali başlıyor

Bu yıl 59.’su düzenlenen Berlin Film Festivali 15 Şubat’a kadar sürecek. Etkinlikte Türkiye’den de iki film yer alıyor.

05 Şubat 2009 02:00

Bu yıl 59.’su düzenlenen Berlin Film Festivali Berlinale, başlıyor. 15 Şubat’a kadar sürecek etkinlikte Türkiye’den de iki film yer alıyor

Milliyet'in haberine göre; festivalin ‘Forum’ bölümünde Reha Erdem’in “Hayat Var” filmi, ‘Genç Kuşak’ bölümündeyse Atalay Taşdiken’in “Mommo” adlı ilk filmi izlenebilecek. Festival, yönetmenliğini Tom Tykwer’in yaptığı, Haluk Bilginer’in de rol aldığı “Uluslararası / The International” adlı filmin Berlinale Palast’taki gösterimiyle açılacak.

Jüri başkanlığını Tilda Swinton’un yapacağı Berlin Film Festivali’nin yarışma bölümünde 26 film gösterilirken 18 film yarışacak. Yarışma bölümünde Altın Ayı ve Gümüş Ayı için yarışacak filmler arasında, François Ozon’un “Ricky”, Bertrand Tavernier’nin “In The Electric Mist”, Maren Ade’nin “Alle Anderen”, Hans-Christian Schmidt’in “Sturm”, Andrej Wajda’nın “Tatarak”, Asghar Farhadi’nin “Darbareye Elly” adlı filmleri de yer alıyor.

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