Berlin Edebiyat Festivali'nin açılışını Elif Şafak yapacak

17'inci Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali bu akşam başlayacak. 40 ülkeden yaklaşık 200 yazarın davet edildiği Edebiyat Festivali'nde 100'den fazla etkinlik düzenlenecek.

Festivalin açılış konuşmasını yazar Elif Şafak yapacak. "Baba ve Piç", "Ustam ve Ben", "Havva'nın Üç Kızı" ve "İskender" gibi kitapları Almanca'ya da çevrilen Şafak, Almanya'da tanınan Türk yazarlar arasında bulunuyor.

Festival Direktörü Ulrich Schreiber, Şafak'ı öncelikle "mükemmel" bir yazar olduğu için davet ettiklerini belirtiyor. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Schreiber, "Şafak'ın 'Baba ve Piç' ve 'Ustam ve Ben' gibi kitaplarla dünya çapında harika bir yazar olduğunu kanıtladığını" söylüyor. Schreiber, bunun yanı sıra çeşitli makalelerinde "Türkiye'deki güncel siyasi gelişmeler ve ülkenin tarihine ilişkin çok iyi yorumlarda" bulunmasının da Elif Şafak'ı davet etme kararında etkili olduğunu ifade ediyor.

Burhan Sönmez "İstanbul İstanbul"u tanıtacak

Festivale katılacak yazarlar edebiyatseverlere son kitaplarının tanıtımını yapacak, okurların sorularını yanıtlayacaklar.

Festivale Türkiye'den katılan yazarlar arasında Burhan Sönmez de bulunuyor. Sönmez'in son romanı "İstanbul İstanbul" Almanca'ya da çevrildi. Sönmez'in bu kitabında "Türkiye'de hayatı çok iyi bir şekilde anlattığını" vurgulayan Festival Direktörü Schreiber bu nedenle kitabın okura tanıtılmasını anlamlı bulduklarını söylüyor.

Bunun yanı sıra Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli yazar Fatma Aydemir, Almanca yazdığı "Ellbogen" (Dirsek) adlı ilk romanından parçalar okuyacak.

Ünlü yazarlar festivalde

Festival, kitapları farklı dillere çevrilen dünyaca ünlü yazarları da ağırlayacak.

"Küçük Şeylerin Tanrısı", "Çingeneleri Dinlemek", "Kapitalizim: Bir Hayalet Hikâyesi" gibi kitapları Türkçe'ye de çevrilen Hintli yazar Arundhati Roy, festivalde son romanı "Mutlak Mutluluk Bakanlığı"ndan parçalar okuyacak.

Bunun yanı sıra özellikle "Vahşet Tanrısı" adlı tiyatro oyunuyla adını duyuran İran kökenli Fransız yazar Yasmina Reza son romanı "Babylon" ile Berlinli edebiyatseverlerle buluşacak.

Türkiye'de "Operada Cinayet", "Yargı ve İnfaz", "Kırmızı Ayakkabılar" gibi polisiye romanlarıyla tanınan, ABD'li yazar Donna Leon da Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali'nin davetlileri arasında bulunuyor.

Festival Direktörü Ulrich Schreiber, programda çok sayıda Almanya'da tanınmayan yazarın da bulunduğuna dikkat çekiyor.

Festivalde Türkiye de gündeme gelecek

Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali, edebiyat dışı konulara da yer veriyor. Bu yıl programda yer alan "Uluslararası Demokrasi ve Özgürlük Kongresi" festivalin dikkat çeken etkinliklerinden. Festival Direktörü Schreiber, 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek kongre kapsamındaki panel ve oturumlarda, yaklaşık 120 katılımcının geçen 30 yıldaki siyasi gelişmeleri tartışacağını belirtiyor.

"Uluslararası Demokrasi ve Özgürlük Kongresi"nde Türkiye de gündeme gelecek. "Odak Türkiye" adlı oturumda ülkedeki siyasi gelişmeler ve demokrasi tartışılacak. Bu oturuma katılacak isimler arasında Berlin'de yaşayan gazeteci Hayko Bağdat, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Edhem Eldem bulunuyor.

"Türkiye: Yıkımın Dili" başlıklı oturumda gazeteciler Nurcan Baysal ve Engin Önder Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terörle mücadele operasyonları sonrasında yaşanan durumu anlatacak.

MİT TIR'ları davası nedeniyle tutuklanarak, yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Müdürü Can Dündar ise hapishanede yazdığı "Tutuklandık" adlı kitabından parçalar okuyacak.

Türkiye'deki tutuklu yazar ve gazeteciler için enstalasyon

17'inci Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında Türkiye'de tutuklanan, baskı altında bulunan gazeteci ve yazarların durumuna dikkat çekmeyi hedefleyen bir enstalasyon yer alacak.

Alman sanatçı Zora Volantes imzasını taşıyan "Artık Sessizlik Bile Bizim Değil" adlı enstalasyonun açılışı bu akşam yapılacak. Yazar Aslı Erdoğan ve Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel'in metinleri Berlin Festival İdaresi (Berliner Festspiele) Binası'ndaki enstalasyonun bir parçasını oluşturuyor.

Çizgi romanlarda mülteci sorunu

Festival kapsamında düzenlenen özel etkinliklerden biri de Çizgi Roman Günü. Dünyanın farklı ülkelerinden katılan karikatürist ve çizerler son eserlerini tanıtacak, bu alandaki yeni akımları tartışacaklar.

Berlin'de yaşayan Türkiye kökenli çizer Burcu Türker, "Varmanın Alfabesi" adlı son projesi ile Çizgi Roman Günü'ne katılacak. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türker, bunun Alman Karikatür Derneği'nin bir projesi olduğunu belirtiyor. Türker, 12 çizer ile 12 gazetecinin biraraya geldiği projede, gazetecilerin mültecilere ilişkin röportajlarını çizgiye aktardıklarını anlatıyor. Türker, Almanya'da iltica yasasının sertleştirilmesi sonucu ailesini Almanya'ya getiremeyen Suriyeli Lazkin Muhammed Hesso'nun hikâyesini çizgilerle dile getiriyor.

Programın diğer bölümleri

17'inci Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali'nde ayrıca deniz araştırmalarının edebiyatla buluştuğu "Reading the Currents" ile çocuk ve gençlere yönelik programları dikkat çekiyor.

Festival 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

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Jülide Danışman