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Yaşam
Deutsche Welle

Berlin Edebiyat Festivali'ni Elif Şafak açacak

Uluslararası Berlin Edebiyat Festivali’ne bu yıl 40’ı aşkın ülkeden yaklaşık 200 yazarın katılması bekleniyor. Açılışı Elif Şafak yapacak.

24 Ağustos 2017 12:23

Uluslararası Berlin Edebiyat Festivali'ne gelecek olan edebiyatçılar arasında Donna Leon, Arundhati Roy ve Yasmina Reza gibi geniş okur kitlelerine sahip isimler de var. 100'ün üzerinde etkinlikte sanatçılar yeni eserlerini tanıtacak ve edebiyat alanındaki güncel konulara değinecek.

Türkiye'deki yazar ve gazetecilerle destek için

Organizatörlerin verdiği bilgiye göre, 6 - 16 Eylül tarihleri arasında 17'inci kez düzenlenecek olan festivalin açılış konuşmasını yazar Elif Şafak yapacak. Festivalin ilk gün programında ayrıca Aslı Erdoğan'ın denemelerinin Almanca'ya çevrilerek bir araya getirilmesi ile oluşturulan "Artık Sessizlik Bile Senin Değil” adlı kitabın ismiyle bir enstalasyon yer alıyor.

Alman sanatçı Zora Volantes imzasını taşıyan çalışma, Türkiye'de baskı altında bulunan yazar ve gazetecilere ithaf edilecek. Aslı Erdoğan ve Die Welt gazetesinin İstanbul'da tutuklu bulunan Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in de yazılarından pasajlar bu çalışmanın birer parçası olacak.

Açılış günü bir de festivalin girişimiyle dünya çapındaki birçok kültürel ve siyasi kurumda okulda, üniversitede ve medya kurumunda insan haklarına ilişkin bir okuma yapılacak.

Festivalin kendi kitabı

20 yıl önce "Küçük Şeylerin Tanrısı” adlı yarı otobiyografik romanı ile dünya çapında başarılı olan Hintli yazar ve siyasi aktivist Arundhati Roy, uzun bir aradan sonra heyecanla beklenen ikinci romanı "Mutlak Mutluluk Bakanlığı” ile Berlin'e gelirken festivalin kendisi de "Refugees Worldwide” (Dünya Çapında Mülteciler) başlıklı projesinin kitabını tanıtacak.

Bu proje için dünyanın çeşitli kriz bölgelerine giden 14 yazarın çalışmalarından oluşan kitap Almanca ve İngilizce yayınlanacak.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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