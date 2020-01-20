Berlin'deki Libya konferansının ardından Sarraj'dan açıklama: Hafter'le bir daha aynı masaya oturmam

Berlin'de gerçekleşen Libya gündemli toplantının ardından Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayez el Sarraj, değerlendirmede bulundu. Sarraj, Libya Ordusu Komutanı Halife Hafter ile bir daha masaya oturmayacağını söyledi.

Reuters'a konuşan Sarraj, dün gerçekleşen zirve ile ilgili olarak " “Berlin’deki ateşkes çağrısına ve siyasi görüşmelere saygı duyuyoruz fakat Hafter’le bir daha masaya oturmayacağım” dedi.

Hafter’in kilit konumdaki bazı limanları kapatmasına tepki gösteren Serrac, yabancı güçlerin Hafter’e baskı uygulayıp bunları açtırmazsa bunun korkunç bir sonucu olacağını söyledi. Serrac, “Eğer böyle devam ederse durum felaket bir hal alacak. Umarım yabancı ülkeler bu konuyu yakından takip eder” dedi.

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