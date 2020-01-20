Libya'da Hafter güçleri petrolü hedef alıyor; üretimin günde 1.2 milyondan 72 bin varile düşeceği öngörülüyor

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General Halife Hafter'a bağlı güçlerin bir boru hattını kapamasının ardından Libya'nın güneydoğusundaki iki petrol yatağı kapanmaya başladı. Libya Ulusal Petrol Şirketi (UPŞ) bu gelişmenin ülkenin normal petrol üretimini bir fraksiyonuna indirebileceğini ifade etti.

Reuters'ın aktardığına göre Hafter güçlerinin Libya'nın doğusundaki büyük petrol limanlarını kuşatmasının ardından boru hattının kapatılması ülkenin petrol üretimini tamamıyla riske attı.

UPŞ sözcüsü ithalatın önlenmesi devam ederse depoların kısa süre içinde dolacağını ve üretimin günde 72 bin varile düşeceğini ifade etti. Normal şartlarda Libya günde yaklaşık 1.2 milyon varil petrol üretiyordu.

UPŞ Başkanı Mustafa Sanalla Libya Ulusal Ordusu'nun petrolü hedef almasına tepki göstererek, "Petrol ve doğalgaz sektörü Libya ekonomisinin şahdamarı ve Libya halkının tek gelir kaynağıdır. Bunlar siyasi meseleleri çözmek için koz olarak kullanılmamalıdır" dedi.

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Libya petrol üretimiyle ilgili bir krizle karşı karşıyayken General Halife Hafter, Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği hükümetin başkanı Fayez el Sarraj, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldi. Libya gündemli konferansta BM gözetimi altında Libya'ya silah ambargosu uygulanması ve tüm tarafların buna uyması konusunda anlaşıldı.