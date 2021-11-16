Berlin, Covid aşısı yaptırmayanlar için yeni kısıtlamaları devreye soktu

Almanya’da Koronavirüs vakaları rekor seviyelerde artarken Berlin’de Covid aşısı yaptırmayanlar için yeni kısıtlamalar belirlendi.

The Guardian’da yer alan habere göre, yeni kurallar çerçevesinde yalnızca iki doz Covid aşısı yaptıranlar ya da son altı ayda Covid geçirenler restoranların kapalı alanlarına, barlara ve gece kulüplerine girebilecek. Kuraldan yalnızca çocuklar ve aşı yaptırması mümkün olmayan kişiler muaf olacak.

“2G kuralı” olarak açıklanan yeni kısıtlamaların artan vakalar ve dolan yoğun bakım yatakları üzerine alındığını açıklandı.

2G kuralı, berber, güzellik salonu ve spor salonları için de uygulanacak.

Berlin’in ardından Bradenburg, Baden-Württemberg ve Bavaria’da da yeni kısıtlamalar uygulanması bekleniyor.