Berkin'in yanındaki boş mezar annesine verildi

İstanbul Okmeydanı'nda Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evden çıktığı sırada başından polisin attığı gaz fişeği ile vurulan Berkin Elvan 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne başvurarak Berkin Elvan’ın Feriköy mezarlığındaki mezarının yanında bulunan boş yerin, Meclis’ten oy birliğiyle çıkacak kararla Elvan’ın ailesine verilmesini istedi. İBB Mezarlıklar Müdürlüğü Gülsever’in ilk başta reddedilen bu talebini bugün kabul etti. Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan’ı bizzat arayan İBB Mezarlıklar Müdürü Adem Avcı, oğullarının yanındaki boş yerin kendilerine vereceklerini söyledi.

Hürriyet’e konuşan Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, oğlunun yanındaki boş yerin kendilerine tahsis edildiği ve Pazartesi günü mezar tapusunu alacaklarını açıkladı. Mezarlıklar Müdürü Adem Avcı’nın kendisini alıp, Feriköy Mezarlığı’na götürdüğünü belirten Sami Elvan, yaşanan gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

'Unutkanlık olmuş, tatlıya bağlandı'

“Bir unutkanlık, irtibatsızlık olmuş. Biz bir aracı dostumuz vasıtasıyla talepte bulunmuştuk. Şimdi konu tatlıya bağlandı. Sağ olsunlar, Mezarlıklar Müdürü ile birlikte gittik baktık. Gereken yapıldı. Böyle olmasını istemezdik. Biz de zorda kaldık, karşıdakiler de. Ama şimdi sorun kalmadı. Zaten oğlumuzun mezarının yanı boş olmasaydı böyle bir talebimiz olmadı. Her şeyin nizami olduğu ortaya çıktı. Orada bir ağaç fidanı vardı sorun olan. Mevsimine göre sökülüp biraz geriye dikilecek. Bizlerde her ailenin istediği bir şeyi istedik. Bu bize has bir durum değil, her aile ister. Öyle bir imkan varsa zaten önce aileye sorulur. Bizim de arzumuz, ölünce oğlumuzun yanına gömülmekti. Sorun çözüldü, yer bize tahsis edildi."



'Şimdi oğlumuzun mezarını yaptırabiliriz'

"Bugün, Adem Avcı’yla mezarın yanına gittik. Kendisi sağolsun, tatlıya bağlandı. Pazartesi günü gidip, müracaatımızı yapıp, tapumuzu alacağız. Oğlumuzun mezarının yanını alamadığımız için, Berkin’in mezarını yaptıramıyorduk. Yaptırırken, ikisini birden yaptırırız dedik. Şimdi çocuğumuzun mezarını rahatlıkla yaptırabiliriz” dedi.

Konuyu İBB Meclis Gündemi’ne getiren İBB CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever, konuyu bir insanlık görevi adledip, Mezarlıklar Müdürü’ne ilettiğini ancak sonuç alamadığını belirterek, “Böyle bir acı karşısında hepimizin hassasiyetleri, vicdani muhasebelerimiz var. Berkin’in anne ve babasına, onu sevenlerine devletin bir özür borcu var. Bu Meclis’ten istihram ediyorum. Bu Meclis ivedilikle bir karar almalıdır. Annesini sağlığında, öldüğünde yavrusunun yanında yatması için bu mezar yerini istiyor. Mezarlıklar Müdürlüğü’nce, bu yerin Berkin Elvan’ın ailesine verilmesine oy birliğiyle karar verelim” dedi.