Gülsüm Elvan'a Berkin'in yanında mezarı çok gördüler

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, oğlunun yanındaki boş mezar yerini kendisi için satın almak istedi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü mezar yerine aileye satmadı.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, İstanbul Okmeydanı'nda Gezi Parkı eylemleri sırasında ekmek almak için evden çıktığı sırada başından polisin attığı gaz fişeği ile vurulan Berkin Elvan 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Elvan 12 Mart 2013 günü Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Elvan'ın mezarının yanında bulunan boş mezar yerini annesi Gülsüm Elvan kendisi için satın almak istedi. Ancak CHP'li meclis üyeleri aracılığıyla yaptıkları bu talep karşılık bulmadı. Boş mezar yeri Elvan Ailesi'ne satılmadı.

'Mezarının yanı boştu'

Olayı doğrulayan Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan, "Berkin'in mezarının yanı boştu. Biz oranın bize tapusunun verilmesini meclis üyeleri aracılığıyla talep ettik. Çocuğumuzun yanında mezarımızın olmasını istedik. Ama iki aydır bir sonuç alamadık" diye konuştu.

CHP konuyu TBMM'ye taşıdı

Berkin Elvan'ın annesinin talebini mezarlıklar müdürlüğü ile görüşüp iki ay sonuç alamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, yaşanan süreci meclis toplantısında anlattı.



Mezarlıklar Müdürlüğü yetkililer ile anne Gülsüm Elvan'ın talebi üzerine defalarca görüştüğünü hatta aile bile bile mezarlıklar müdürlüğüne gittiğini ancak sonuç alamadığını dile getirdi.

AKP'liler: Devletin Elvan ailesine özür borcu yok

Gülsever konuşmasında, "Oyun çağında bir çocuk katledildi. Devletin Berkin'in ailesini özür borcu var. Annenin isteği tamamen insanı bir istek. Öldüğü zaman çocuğuna yakın olmak istiyor. Devlet özür borcu olarak aileye bu boş mezar yerini satmalıdır" dedi.



AKP'liler ise devletin Elvan Ailesi'ne bir özür borcu olmadığını savundu.