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Yaşam

Berkin hâlâ 15 yaşında; ölümünün üçüncü yılında anılıyor

Elvan ölüm yıldönümünde mezarı başında yapılacak törenle anılacak

11 Mart 2017 13:01

Gezi eylemleri sırasında başından gaz fişeği ile vurulan ve 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mart 2014'te sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan'ın ölümünün üzerinden üç yıl geçti.

Elvan’ın ölümünün ardından Okmeydanı’ndaki cemevinde, binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlenmişti. Cenaze, yaklaşık beş saatlik bir yürüyüşün ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Elvan ölüm yıldönümünde mezarı başında yapılacak törenle anılacak. Törene çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti ve dernekten katılım çağrısı yapıldı. Tören, saat 14.00’te Elvan’ın mezarı başında yapılacak.

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