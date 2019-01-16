Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı; tahliye edilen Berkay Ustabaş'tan ilk açıklama

Gezi Partkı eylemleri sırasında polis fşeği sebebiyle ölen Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı için tutuklanan Berkay Ustabaş tahliye edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Baskılar bizi yıldırmadı! Berkin'in hesabı sorulacak" dedi.

Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı için tutuklanan Berkay Ustabaş beşinci kez hakim karşına çıktı. Ustabaş, mahkeme heyeti tarafından tahliye edilirken, duruşma 15 Nisan 2019 tarihine ertelendi.

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Ustabaş, "Nerede kalmıştık? 375 gün önce beni tutuklatan savcı ‘Baskılar sizi yıldıramazmış görelim bakalım’ demişti. Cevap veriyorum: Baskılar bizi yıldırmadı! Berkin'in hesabı sorulacak! Benimle birlikte 1 yıl boyunca özgürlük talebimi yükselten vekillere, siyasi parti temsilcilerine, gençlik örgütlerine, sıra arkadaşlarıma, basın emekçilerine ve tüm dostlara teşekkür ediyorum. Güzel günleri omuz omuza birlikte getireceğiz, dayanışmayla!" dedi.