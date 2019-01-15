Berkay Ustabaş tahliye edildi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis fişeğiyle ölen Berkin Elvan'ın cenazesine katıldığı için tutuklanan Berkay Ustabaş, beşinci kez hâkim karşına çıktı. Ustabaş, mahkeme heyeti tarafından tahliye edilirken, duruşmayı 15 Nisan 2019 tarihine erteledi.

ETHA'da yer alan ahbere göre; savcı esasa ilişkin mütaalasını tekrarlarken, delillerin toplanmasından, tutukluluk süresini de dikkate alarak adlî kontrol şartı ile Ustabaş'ın tahliyesini ve örgüt üyeliği iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan Ustabaş, beraatini istedi.



Ustabaş'ın Avukatı Erman Öztürk ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti, "Müvekillim bir yıldır tutuklu kaldı, eğitim hakkı engellendi. Yüzü bile seçilemeyen bir fotoğraftan ve yasal olarak bulunan DVD ve kitaplardan bir yıldır tutuklu. Kendi ayağımızla savcıya ifade vermeye geldik. 5 yıldır üniversite öğrencisi açık kimliği ile yaşıyor, kaçma şüphesi yok" dedi.



Avukat Öztürk, dosyada delil diye sunulan kitapları ve DVD'yi satın alarak mahkemeye heyetine sundu.



Mahkeme heyeti Ustabaş'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bir sonraki duruşma 15 Nisan 2019 tarihine ertelendi.