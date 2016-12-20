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Berkin Elvan iddianamesi kabul edildi

Polis memuru hakkında "olası kastla öldürme" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi

20 Aralık 2016 21:00

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheli polis memuru F.D. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianame 1270 gün sonra tamamlandı

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu savcılarından İsa Dalgıç tarafından Gezi eylemlerinde 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin üzerindeki incelemesini tamamladı.

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İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, önümüzdeki günlerde tensip hazırlayarak duruşma günü verecek.

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