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Berkin Elvan soruşturmasında iddianame 1270 gün sonra tamamlandı; şüheli polis hakkında müebbet hapis istemi

Polis memuru F.D. hakkında olası kasıtla adam öldürmek suçundan dava açıldı

07 Aralık 2016 14:20

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında, polis memuru Fatih Dalgalı hakkında "olası kastla öldürme" suçundan iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında, olayda ateş açtığı tespit edilen bir polis hakkında, "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi..

DHA'nın haberine göre, soruşturma sonunda hazırlanan 11 sayfalık iddianamede bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporlarına, aynı zamanda tanık ve müşteki beyanlarına yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, "250 kişinin yolu kapatması üzerine Okmeydanı'na polis ekiplerinin yönlendirildiği ve gösterici gruba müdahale edildiği, dağıtılan grubun tekrar toplanarak polis ekiplerine taş, parça tesirli el yapımı bomba atarak fiili saldırıda bulundukları" belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinde ise polis memurunun olay sırasında "zet silahını kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını" iddia ettiği aktarıldı.

İddianamede, 11 Mart 2014'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın üzerinde "11 adet 'patlayıcı torpil' bulunduğu" kaydedildi.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ın şikayetçi olarak yer aldığı iddianame kabul edildiği takdirde, hakkında daha açılan polis memuru F.D.'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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