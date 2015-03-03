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Berkin davasında 'böyle adalet olmaz' diyen avukata soruşturma!

AKP kongresinde Berkin Elvan için pankart açan gençlerin tutuklanmasına tepki gösteren avukata 'hakaretten' soruşturma açıldı

03 Mart 2015 09:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nde, "Berkin'in katilleri yargılansın / Adalet istiyoruz" yazılı pankart açan iki genç tutuklanınca, duruşma salonuna girerek, "Bu nasıl adalet? Böyle tutuklama mı olur? Talimatla hareket ediyorsunuz" diye tepki gösteren avukat Aytaç Ünsal hakkında da "hâkime hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AKP'nin 9 Şubat'ta yapılan İstanbul İl Kongresi'nde, "Berkin'in katilleri yargılansın-Adalet istiyoruz / Dev-Genç" yazılı pankart açan Hicri Selviler ve Leyla Erdoğan, bir gün sonra yasadışı DHKP/C propagandası suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Leyla Erdoğan sorgusunda, “Örgütle hiçbir bağlantım yoktur. Dev-Genç’e sempatim vardır. Pankartın amacı, Berkin Elvan öldürüleli 603 gün olmasına rağmen katilleri bulunup yargılanmadı. Bu olaya dikkat çekmek amacıyla pankart açtım” demişti. Hicri Selviler de, “Başbakan konuşmasında adaletten bahsediyordu. Biz de Berkin Elvan için adalet isteğimizi dile getirmek amacıyla pankart açtık. Başbakanın korumaları tarafından saldırıya uğradık” diye konuşmuştu.

Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliği, beş dakikalık sorgunun ardından 20 yaşındaki iki genci yasadışı DHKP/C propagandası suçundan tutuklayarak, cezaevine göndermişti.

 

'Böyle adalet olmaz'a da soruşturma

 

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, gençlerin avukatı Aytaç Ünsal, tutuklama kararını öğrenince duruşma salonuna girip tutanağa göre, "Bu nasıl adalet? Böyle tutuklama mı olur? Talimatla hareket ediyorsunuz. Bunun gereğini yapacağım. Bunu böyle bırakmayacağım. Böyle adalet olmaz" dedi. Bu sözleri nedeniyle hakkında "hakime hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatılan Ünsal, ifadeye çağrıldı.

Halkın Hukuk Bürosu avukatı Ünsal,"Türkiye'de artık 'Adalet nerede' demek suç kabul ediliyor. Hırsıza hırsız, katile katil diyenler tutuklanıyor. Berkin Elvan için adalet talep edenler tutuklanıyor. Berkin'in katillerini bulmak konusunda son derece ağır davrananlar adalet talebimize karşı hakkımızda suç duyurusunda bulunuyor. AKP adaletsizliği büyütüyor ama biz de adalet talebimizi büyütmeye ve 'Böyle adalet olmaz' demeye devam edeceğiz" dedi.

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