Berkay'dan Asena Erkin açıklaması

Akmerkez ve Londra görüntüleri ortaya çıktığından bu yana magazin gündeminden düşmeyen Fenerbahçeli Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ve Berkay, önceki gün Rumelihisarı’ndaki Fuga’daydı.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, İki arkadaşıyla mekana giden Asena Erkin, Berkay’ın gelişiyle rahatsız oldu, bir saat sonra orayı terk etti. Ondan yarım saat sonra çıkan Berkay “Ben burada sahneye çıkıyorum ve arkadaşlarımı ziyarete geldim. Asena Hanım sevdiğim bir arkadaşımdır ama kendisini görmedim” dedi.