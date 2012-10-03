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Yaşam

Berkant son yolculuğuna uğurlandı

'Samanyolu' şarkısını dünya müziğine armağan eden Türk Müziği'nin efsane ismi Berkant, Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü

03 Ekim 2012 15:23

40 yıldan fazla süredir unutulmayan ve hiç eskimeyen "Samanyolu" şarkısını dünya müziğine armağan eden Türk Müziği'nin efsane ismi Berkant sonsuzluğa uğurlandı.

Tedavi gördüğü Şişli'deki Özel Memorial Hastanesi'nde 1 Ekim Pazartesi günü hayatını kaybeden sanatçı Berkant Akgürgen için Cemal Reşit Rey'de tören düzenlendi. Cenazesi, Teşvikiye Camii’nde kılınanan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na götürüldü.

Törene, Berkant’ın ailesinin yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Berkant’ın arkadaşları Sezen Cumhur Önal, Ali Rıza Binboğa, Selçuk Ural, Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Selami Şahin, Erol Büyükburç gibi çok sayıda tanınmış isim ve sevenleri katıldı.

Sahneye konuşma yapmak üzere Berkant'ın oğulları Öykü ve Övgü ile Sezen Cumhur Önal çıktı.

Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törenin bitiminin ardından ailesi, dostlerı ve sevenleri son kez veda etmek için sahnedeki naaşın yanına geldi.

Buradaki törenin ardından sanatçının naaşı cenaze merasimi için Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze namazına sanatçının eşi Engin Akgürgen ve eski eşi Serpil Örümcer'in yanı sıra eski ve yeni eşinden olan çocukları, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Serpil Örümcer Berkant'ın eşi Engin Akgürgen'e sitemde bulunarak, “Benim yaşanmış bir olayım var. Hala daha seviyorum onu. Keşke boşanmasaydım. Böyle insanların eline kalmasaydı keşke.” ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine katılan sanatçı Orhan Gencebay ise, “Çok eski dosttuk. Samanyolu şarkısıyla iz bırakan dostumdu. Allah gani gani rahmet eylesin. İyi bir yorumcuydu.” şeklinde konuştu.
Daha sonra Berkant'ın cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından helallik istendi ve dualar edildi. Berkant'ın cenazesi defnedilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

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