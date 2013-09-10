T24 LogoT24 Logo
Magazin

Berk Oktay Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradığı iddialarını yalanladı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradığı iddialarını Twitter hesabından yalanlayarak olayın ev kazası olduğunu, köpeğiyle ilgilisi olmadığını açıkladı.

10 Eylül 2013 10:56

'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar' gibi dizilerde rol alan ve son olarak Star TV'de yayınlanan 'Benim Hala Umudum Var' dizisindeki Hakan karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Berk Oktay'ın, evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradığı iddia edildi.

Oktay, iddiaları Twitter hesabından yanıtladı. Oktay, "Sevgili arkadaşlar öncelikle ilginiz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Evde talihsiz bir kaza yaşadım, bunun köpeğimle herhangi bir ilgisi yok. Benim sağlık durumum gayet iyi. Dizi setimiz devam ediyor. Güzel dilekleriniz için tekrar sonsuz teşekkürler" dedi.

ETİKETLER

ber oktayroteweilersaldırıyalanlamatwitterköpekev kazasıaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24