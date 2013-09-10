Berk Oktay Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradığı iddialarını yalanladı

'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar' gibi dizilerde rol alan ve son olarak Star TV'de yayınlanan 'Benim Hala Umudum Var' dizisindeki Hakan karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Berk Oktay'ın, evinde beslediği Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradığı iddia edildi.

Oktay, iddiaları Twitter hesabından yanıtladı. Oktay, "Sevgili arkadaşlar öncelikle ilginiz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Evde talihsiz bir kaza yaşadım, bunun köpeğimle herhangi bir ilgisi yok. Benim sağlık durumum gayet iyi. Dizi setimiz devam ediyor. Güzel dilekleriniz için tekrar sonsuz teşekkürler" dedi.