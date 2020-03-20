Bergüzar Korel'den 'evde kalın' çağrısı: Senin sıkıldığın şey onlar için lüks

9 Mart'ta ikinci kez annelik duygusunu tadan oyuncu Bergüzar Korel, Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi ve onlarında 'evinizde kalın' çağrısında bulundu.

Halit Ergenç ile olan evliliğinde ikinci kez anneliği tadan ve Han adını verdikleri oğlunu kucağına alan Bergüzar Korel, şimdilerde Koronavirüs tehlikesi nedeniyle vaktini evinde geçiriyor. Bergüzar Korel, aynı zamanda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden sağlık çalışanlarına duyduğu minnet borcunu da gösterdi. İşte Korel’in o paylaşımı: