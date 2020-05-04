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Spor

Bergkamp, Cocu, Kuyt ve Koeman Premier Lig 'den takım satın alacak

04 Mayıs 2020 15:49

Hollanda futbolunun efsanevi golcülerinden Dennis Bergkamp öncülüğündeki konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak. Eski yıldızlardan Dirk Kuyt, Phillip Cocu, Ronald Koeman ve Henrik Larsson da bu ekipte bulunacak.

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) neden olduğu finansal belirsizlik, birçok kulübü ekonomik anlamda çöküşe itti.

Bunu fırsat bilen bazı isimler ise kulüp sahibi olmak için harekete geçti.Arsenal'in efsane isimleri arasında yer alan Dennis Bergkamp öncülüğünde bir konsorsiyum kuran Dirk Kuyt, Phillip Cocu, Ronald Koeman ve Henrik Larsson, Premier Lig'den kulüp satın almak için kolları sıvadı.

The Mirror'da yer alan habere göre; bu 5 futbolcu Bergkamp'ın liderliğinde bir konsorsiyum kurdu. Satın alınacak kulübün ismi henüz belli değil.

Ada basını, birkaç ay içinde 5'linin satın alacağı kulübün netleşeceğini vurguladı. Newcastle da sahibi Ashley tarafından Suudi yatırım fonuna 300 milyon sterline satılmıştı.

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Dennis BergkampDirk KuytPhillip CocuRonald KoemanHenrik LarssonPremier Lig
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