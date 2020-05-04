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Spor

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman hastaneye kaldırıldı

04 Mayıs 2020 07:07

Hollanda Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

De Telegraaf gazetesinde çıkan haberde, 57 yaşındaki teknik adamın kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Eski milli oyuncunun durumunun şu anda iyi olduğu aktarıldı.

Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı.

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

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