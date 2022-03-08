Bergen'in katili Halis Serbest: Filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz

Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona girdi. Ancak filmin, Bergen'i öldüren Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde yayınlanmasına izin verilmedi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, uygun bulmadıklarını söyledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Bergen'in katili Halis Serbest Kanal D'de "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu.

Halis Serbest, filmle ilgili Kozan Belediye Başkanı ile görüşmediğini öne sürdü.

Serbest, “Ben kalabalık bir aileyim Kozan’da. Bir film yapıyorsunuz değil mi? Yaşanan yer neresi? Adana, Kozan. Olmaz, yakışık olmaz.” dedi.

Serbest, filmi hala izlemediğini söyleyerek "Bizlerden daha izleyen olmadı. Bu filmi ben gidip sinemada seyretmem" dedi. Filmi internette yayınlandığında oradan izleyip yorum yapacağını ifade etti.

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