Nagehan Alçı: Gerekli gereksiz her söz hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Bergen'in katili Halis Serbest'in açıklamalarıyla ilgili dava açılmayacak mı?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, hayatını konu alan film vizyona giren ve ölümü yeniden gündeme gelen şarkıcı Bergen'in katili Halis Serbest'in bir yıl bile hapiste yatmadan çıktığına dikkat çekerek, "Hadi bu hadise 90’larda yaşanmış deyip geçebiliriz ama o katil bu gün göğsünü gere gere 'Pişman değilim' diyebiliyor, utanmazca 'Sonradan 5 kere daha evlendim, diğerleri yaşıyor' diyerek hala öldürdüğü kadına çamur atmaya kalkıyor ve elini kolunu sallaya sallaya geziyor! Halis Serbest adlı katilin bu açıklamalarının bir bedeli olmayacak mı? Gerekli gereksiz her söz hakkında suç duyurusunda bulunulurken bu apaçık suç olan açıklamalarla ilgili kimse şikayette bulunmayacak mı? Dava açılmayacak mı?" diye sordu.

"Şayet kadına karşı şiddet konusunda samimi bir mücadele varsa Bergen’in katili Halis Serbest’in açıklamalarının yargıyı muhakkak harekete geçirmesi gerekir. Bakalım geçirecek mi?" diye soran Alçı, Serbest’in Sabah Gazetesi’ne “Ben cani değilim. Olayın yaşandığı tarihe dönecek olursak yaptıklarımdan pişman değilim. Bergen’e Adana’nın en lüks semtinde saray gibi ev aldım. Bütün ihtiyaçlarını en üst seviyede karşıladım, kendisini de defalarca uyardım…” açıklamasını hatırlatarak, "Yargıyı harekete geçirmezse Bergen’in öldürüldüğü günden beri bir arpa boyu yol alamamışız demektir" dedi.

Alçı, Bergen filminin gösterime girmediği, Halis Serbest'in yaşadığı Adana Kozan'ın belediye başkanı Kazım Özgan ile yaptığı görüşmeyi de aktardı.

Özgan, "Bu film için konuşulmuştu ama hiçbir şey netleştirilmedi. Kaparo filan yatırılmış değildi, gösterime girip kaldırılmadı, hiç gösterime girmedi. Uygun görmedik.” dedi.

Özgan, Serbest ile ilgili olarak da, şunları söyledi:

“Çok iyi tanımam ama yıllardır burada, herhangi vurdulu kırdılı bir olayına rastlamadım. Mafya filan diyorlar, bu doğru değil, öyle olsa burada göz açtırmayız.

Bergen olayını eskiden bilirim, tasvip etmem mümkün değil. Korkunç bir hadiseydi, hatırlıyorum. Ama Halis Serbest’in benim tanık olduğum bir taşkınlığı ya da verdiği rahatsızlık yok, onu söylüyorum. Allah şahit bana bir telkinde bulunacak olsa bırakın oynatmamayı, inadına 1 ay oynatırım o filmi.”

