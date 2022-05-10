Vizyonda kaldığı 10 haftada 5 milyon 425 bin 412 seyirci ve 159 milyon 196 bin 198 TL hasılat elde eden Bergen filminin yayınlanacağı dijital platform belli oldu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerini paylaştığı, Nergis Öztürk, Ariç Pişkin, Ahmet Kayakesen, Ali Seçkiner Alıcı, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş’in de renk kattığı filmi 14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına girecek olan Disney Plus satın aldı.

Mehmet Binay ve M. Caner Alper’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz yazdı. Mirsad Heroviç’in görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Mazlum ve Saki Çimen imzası taşıyor. “Bergen” filminin büyük beğeni toplayan kostümlerini de Baran Uğurlu hazırladı.