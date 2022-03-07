Bergen, Batman'i gişede ikiye katladı

4 Mart’ta vizyona giren ‘Bergen’in hasılatı 22 milyon 678 bin 859 liraya ulaştı. 1100 salonda gösterilen filmi 718 bin 43 sinemasever izledi.

Box Office Türkiye'nin verilerine göre aynı gün vizyona giren ‘The Batman’ ise 11 milyon 437 bin 154 lirada kaldı. 828 salonda gösterilen filmi 328 bin 680 kişi izledi.

Eski eşi Halis Serbest’in yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürdüğü Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Erdal Beşikçioğlu ise Halis Serbest rolünde izleyiciyle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Tilbe Saran, Şebnem Sönmez, Ali Seçkiner, Nergis Öztürk, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin de yer alıyor. Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un kaleme aldığı filmin yönetmenliğiniyse Mehmet Binay ve Caner Alper üstlendi.