Bergamalı Kaan ilik bekliyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, \'akut miyeloid lösemi\' (AML) nedeniyle bir süre tedavi gören 4 yaşındaki Kaan Fuat Ateşoğlu, hastalık tekrarlayınca, yeniden tedaviye alındı. Kaan, uygun ilik bulunup, nakledilmesi halinde sağlığına kavuşabilecek.

Bergama\'da oturan Mustafa ve Elif Ateşoğlu çiftinin, kızları Sanem Ateşoğlu\'ndan (11) sonra dünyaya gelen oğulları Kaan Fuat Ateşoğlu, Ağustos 2017\'de yüksek ateş şikayetiyle İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne yatırıldı. Sevk edildiği Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Hastanesi\'nde akut miyeloid lösemi teşhisi konulan ve 5 kür kemoterapi alan Ateşoğlu, 1 ay sonra hastalığın nüksetmesi nedeniyle tekrar gözetim altına alındı.

Soma\'da bir fabrikada çalışan baba Mustafa Ateşoğlu (37), oğluna ilik nakli gerektiğini söyleyerek, \"Geçen yıl hastalığın teşhis edilmesinin ardından tedavimiz 6 ay sürmüştü. Şubat ayında poliklinik kontrollerimiz başladı ama 1 ay sonra, nisan ayında hastalığın nüksettiğini öğrendik ve hastaneye yatırıldı. 2 kez trombosit, 1 kez de normal kan nakli yapıldı. İlik nakli için gerekli başvuru alındı. Kan grubu önemli değil. Daha önce ağır hastalık geçirmemiş, kanser tedavisi görmemiş, devamlı bir ilaç kullanmayan ve uygun kriterleri taşıyan 18-40 yaş arası olan gönüllü donörlerin bağışları kabul edilecek\" dedi.

YÜZDE 100 UYUMLU İLİK ARANIYOR

Ailede iki kanser öyküsünün daha bulunduğunu belirten Ateşoğlu, Kaan için yüzde yüz uyumlu donörlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Oğlunun sağlığına kavuşması için tüm gönüllü bağışçılardan destek beklediklerini ifade eden baba Ateşoğlu, şöyle konuştu:

\"Annem, ben ufak yaştayken göğüs kanserinden vefat etmiş. Dedem tiroid kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Oğlumda da lösemiyle karşılaştık. Birinci derece yakınlarına bakıldı ve yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Öncelik yüzde 100 uyumlulara veriliyor. Eğer bulunursa kemoterapinin ardından hemen nakil yapılacak. Bulunamazsa çocuğun durumuna bakılarak karar verilecek. Anne baba yüzde 50 uyumlu kabul ediliyor. Tam uyumlu bulunamazsa, bizden alınacak. Dualarımız tam uyumlu iliğin bulunması için. Tüm bağışlar Kızılay\'da kabul ediliyor. İlik nakli için herhangi bir isim vermelerine gerek yok. İhtiyacı olan bir tek benim evladım değil, bir sürü çocuk var. Duyarlı ve sağlıklı tüm vatandaşlardan destek bekliyoruz.\"



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