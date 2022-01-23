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Berfu Yenenler, Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu

23 Ocak 2022 15:48

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. 

Sosyal medya fenomeni, pozitif olan test sonucunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yenenler, paylaşımına "Evet kötü haber geldi, maalesef ben de Covid pozitifim. Dünden beri birçok test yaptım ikna olmak adına çünkü zaten şu an her hastalık çok salgın ama maalesef Covidmiş. Şimdilik çok rahat ve neredeyse sıfır semptomla geçiriyorum. Bu şekilde devam eder umarım. Çocuklar ve Eser iyi, kendimi ihtimal olduğu anda izole ettim. Umarım onlara da bir şey olmadan ben tek başıma hızlıca atlatacağım" mesajını yazdı.

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