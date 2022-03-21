Berfu Yenenler’den Demet Akalın’a gönderme; beyin resmi paylaştı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan oyuncu ve komedyen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler'in videosunu yayınlayan bir sayfaya "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayy..." yorumuna Berfu Yenenler'den yanıt geldi. Yenenler, Akalın'ın Türkçe'yi düzgün kullanmamasına atıfta bulunarak, "beyin" resmi paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram sayfası, Eser-Berfu Yenenler çiftinin eğlenceli bir videosunu, "Gülmekten sandalyeden düştüm." notuyla yayınlamıştı. Şarkıcı Demet Akalın da paylaşıma "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayy..." yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcının bu yorumu Berfu Yenenler'i kızdırdı. Yenenler, Demet Akalın'ın kendisi ve eşi için yazdığı mesaja Instagram hesabından yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

Berfu Yenenler, sosyal medyadan Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını hatırlatan bir mesaj yayımladı.

Yenenler, 'Use it (Kullan)' yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem önce 127 liraydı sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanları nereye sikayet ediyorus?" notuyla Akalın'a göndermede bulundu.



Ünlü popçu, yıllar önce Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu bir programa katılmıştı. Programa çıkmadan önce Yenenler, popçunun kuliste yazan Demet Akalın yazısını kaldırmıştı. Bu olayın ardından Demet Akalın ve Eser Yenenler'in yıldızı hiç barışmadı. Ayrıca Akalın, ünlü komedyen için "Eser'i sevmiyorum, sevmeyeceğim de." ifadelerini kullanmıştı.