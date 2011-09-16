Beren'e ayrılık yaramadı

T24 - 3 yıllık sevgilisi yönetmen Levent Semerci'den ayrıldıktan sonra setinin olmadığı her gece bir mekanda eğlenen Beren Saat, önceki gün de Fatmagül'ün Suçu Ne dizisindeki yengesi Esra Dermancıoğlu ile, Beyoğlu'nda eğlence çıkışı obkejtiflere yansıdı.









'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin iki başarılı oyuncusu önceki gece de eğleceyi sonuna dek yaşayanlardandı. Oldukça alkollü oldukları gözlenen ikili, ayakta durmakta dahi zorluk çekerken bir de çalgıcılara yakalanmalarıyla ortalık cümbüş alanına döndü.

Sütyeni göründü







Beren Saat'i görünce 2 dakikada söz besteleyen çalgıcılar, ilk olarak Beren Saat'e 'Bihter abla' diye seslenirken, cevap alamamaları üzerine 'Fatmagül yenceciğim bir çorba parası versene be Fatmagül yengeciğim bizde yolumuzu bulalım" diyerek çalğıları eşliğinde seranatta bulundular. Bu arada alkolün etkisi ile ayakta dahi durmakta zorluk çeken ikliden Beren Saat, basın mensuplarından kaçmaya çalışırken açık olan bluzunun dügmesinden sütyeni göründü. Bir kıyafetinin azizliğine uğrayan Saat, bir yandan üstünü toparlarken, bir yandan ise hızla taksiye binmeye çalışıyordu.







Beren Saat önceki gün gündüz saatlerinde ise bir arkadaşı ile geldiği City's Nişantaşı'nda aracını beklerken görüntülendi. Genelde fotoğrafının çekilmesini pek istemeyen ve rahatsız olan Beren Saat bu kez objektiflere gülerek poz verdi. Bu davranışı ile çevresindekilerden takdir toplayan Beren Saat için ne kadar naif ve canayakın bir kız dediler.