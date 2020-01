Beren Saat'ten şaşırtan görüntü

T24- Kadir Has Üniversitesi'nde 5 bin 627 öğrencinin oylarıyla verilen "Geleneksel Yılın Has İsimleri Ödülleri" dün sahiplerini buldu. Kenan Doğulu ile yaşadığı sürpriz aşkıyla gündemden düşmeyen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat, törende "Yılın En Has Kadın Oyuncusu" ödülünü aldı. Trafiğe takıldığı için ödül törenine yaklaşık yarım saat geç gelen Saat, bir süre Tolga Çevik'in yayında oturdu. Bu sırada Saat'in selülitleri kameralara yansıdı

Milliyet'in haberine göre, ödülü almak için sahneye çıktığında çok neşeli olduğu gözlenen Saat, sürekli kahkaha attı. Ödülünü Kadir Has Üniversitesi rektörü Mustafa Aydın'dan alan Saat'in yanına Dans Kulübü Başkanı Koray Özdemir geldi. Bu sırada Aydın, "Sen çekil şuradan... Ben geçeceğim oraya... Bana her yıl bir fotoğraf armağan ediyorlar. Bu yıl Beren Saat'le şimdi çekildiğim fotoğrafları istiyorum" diyerek espri yaptı. Saat ise, "Bana sadece ödül vereceği söylendi. Bir de sürpriz olacağı söylenmemişti" diyerek kahkaha attı. Saat, geç kaldığı için öğrencilerden özür dilerken, "Dün gece 05.00'e kadar setteydim. Trafiğe de takıldım. Ama ödül almak çok güzel" diye konuştu. Saat, ödülünü aldıktan sonra ise salonu terk etti.



Özel hayatıyla ilgili sorulardan kaçan Saat, asansör gelmeyince "Zaten yakalandık" diyerek güldü. Ödül almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Saat, "Okullara olabildiğince gitmeye çalışıyorum. Çok güzel oluyor. Bakalım nereye varacağız?" diyerek yine kahkaha attı. "Evlilik var mı?" sorusuna ise, "Yani çok iyiyiz" diye cevap veren Saat, asansörü beklemeden merdivenlerden indi.



Mustafa Aydın'dan 19 Mayıs Üniversitesine gönderme:Gelmeyene değil, hak edene veriyoruz

Ödül töreninde, Kadir Has Üniversitesi rektörü Mustafa Aydın, damgasını vurdu. Geçen ay Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin ödül törenine gelmediği için "En İyi Şarkıcı" ödülünü Demet Akalın yerine Deniz Seki'ye vermesine, "Üniversite sonuçlarla oynayamaz. Gelebilene değil, hak edene ödülü vereceksin. Geçen gün böyle bir olay yaşandı. Ödülü kazanan kişiye değil, giden kişiye vermişti. Sonra twitter'da ödülü kazanan kişi olayı açıkladı. Yani, twitter çıktı mertlik bozuldu. Ama biz bu hataya düşmüyoruz" demesiyle salonda alkış koptu.



Üniversitenin geleceğini konuştuğumuzda Engin Akyürek'i çağırmamız gerekiyor

Öğrencilerin ödül törenine ilgi göstermesine ise Aydın, "Geçenlerde üniversitenin geleceğini konuşmak için konferans yapmıştık. Katılım oldukça düşüktü. Ama şimdi görüyorum ki, çok yüksek katılım var. O yüzden üniversitenin geleceğini konuştuğumuzda Engin Akyürek'i çağırmamız gerekiyor" diyerek espri yaptı. Aydın daha sonra, "Üniversite de öğrenci sayısı, 5300 civarında, ama 5627 kişi oy vermiş. Buradan şunu anlıyoruz ki, çalışanlarda oy vermiş. Burada ödül alan sanatçılar, haklarıyla kazanmış oluyor" diye konuştu. Aydın, daha sonra oturduğu yerden ödül alan kişileri tek tek cep telefonuyla fotoğraflarını çekti.