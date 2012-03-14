T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beren Saat'ten şaşırtan görüntü

Kenan Doğulu ile yaşadığı sürpriz aşkıyla gündemden düşmeyen Beren Saat, "Yılın En Has Kadın Oyuncusu" ödülünü aldı.

14 Mart 2012 08:20

T24- Kadir Has Üniversitesi'nde 5 bin 627 öğrencinin oylarıyla verilen "Geleneksel Yılın Has İsimleri Ödülleri" dün sahiplerini buldu. Kenan Doğulu ile yaşadığı sürpriz aşkıyla gündemden düşmeyen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat, törende "Yılın En Has Kadın Oyuncusu" ödülünü aldı. Trafiğe takıldığı için ödül törenine yaklaşık yarım saat geç gelen Saat, bir süre Tolga Çevik'in yayında oturdu. Bu sırada Saat'in selülitleri kameralara yansıdı

Milliyet'in haberine göre, ödülü almak için sahneye çıktığında çok neşeli olduğu gözlenen Saat, sürekli kahkaha attı. Ödülünü Kadir Has Üniversitesi rektörü Mustafa Aydın'dan alan Saat'in yanına Dans Kulübü Başkanı Koray Özdemir geldi. Bu sırada Aydın, "Sen çekil şuradan... Ben geçeceğim oraya... Bana her yıl bir fotoğraf armağan ediyorlar. Bu yıl Beren Saat'le şimdi çekildiğim fotoğrafları istiyorum" diyerek espri yaptı. Saat ise, "Bana sadece ödül vereceği söylendi. Bir de sürpriz olacağı söylenmemişti" diyerek kahkaha attı. Saat, geç kaldığı için öğrencilerden özür dilerken, "Dün gece 05.00'e kadar setteydim. Trafiğe de takıldım. Ama ödül almak çok güzel" diye konuştu. Saat, ödülünü aldıktan sonra ise salonu terk etti.


Özel hayatıyla ilgili sorulardan kaçan Saat, asansör gelmeyince "Zaten yakalandık" diyerek güldü. Ödül almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Saat, "Okullara olabildiğince gitmeye çalışıyorum. Çok güzel oluyor. Bakalım nereye varacağız?" diyerek yine kahkaha attı. "Evlilik var mı?" sorusuna ise, "Yani çok iyiyiz" diye cevap veren Saat, asansörü beklemeden merdivenlerden indi.
 
Mustafa Aydın'dan 19 Mayıs Üniversitesine gönderme:Gelmeyene değil, hak edene veriyoruz
Ödül töreninde, Kadir Has Üniversitesi rektörü Mustafa Aydın, damgasını vurdu. Geçen ay Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin ödül törenine gelmediği için "En İyi Şarkıcı" ödülünü Demet Akalın yerine Deniz Seki'ye vermesine, "Üniversite sonuçlarla oynayamaz. Gelebilene değil, hak edene ödülü vereceksin. Geçen gün böyle bir olay yaşandı. Ödülü kazanan kişiye değil, giden kişiye vermişti. Sonra twitter'da ödülü kazanan kişi olayı açıkladı. Yani, twitter çıktı mertlik bozuldu. Ama biz bu hataya düşmüyoruz" demesiyle salonda alkış koptu. 
 
Üniversitenin geleceğini konuştuğumuzda Engin Akyürek'i çağırmamız gerekiyor
Öğrencilerin ödül törenine ilgi göstermesine ise Aydın, "Geçenlerde üniversitenin geleceğini konuşmak için konferans yapmıştık. Katılım oldukça düşüktü. Ama şimdi görüyorum ki, çok yüksek katılım var. O yüzden üniversitenin geleceğini konuştuğumuzda Engin Akyürek'i çağırmamız gerekiyor" diyerek espri yaptı. Aydın daha sonra, "Üniversite de öğrenci sayısı, 5300  civarında, ama 5627 kişi oy vermiş. Buradan şunu anlıyoruz ki, çalışanlarda oy vermiş. Burada ödül alan sanatçılar, haklarıyla kazanmış oluyor" diye konuştu. Aydın, daha sonra oturduğu yerden ödül alan kişileri tek tek cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. 

 

ETİKETLER

Kadir HasBeren SaatSelülitTolga çevikKenan Doğulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24