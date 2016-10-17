Beren Saat'e Kürk Mantolu Madonna'da oynamayı teklif etmişler

Sabahattin Ali’nin fenomen eseri "Kürk Mantolu Madonna", Ay Yapım tarafından sinemaya uyarlanıyor. Proje 2017-2018 sezonu için hazırlanırken filmin başrolünde ise sürpriz bir isim geçiyor. ‘Muhteşem Yüzyıl- Kösem’ dizisinden ayrılan Beren Saat, filmin başrol kadın oyuncusu olarak düşünülüyor.

Akşam'da yer alan habere göre senaryo ise ünlü senarist Ece Yörenç’e emanet. Diziden ayrıldıktan sonra çok sayıda teklif alan ve kendisine gelen teklifleri ince eleyip sıkı dokuyan oyuncunun projeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Eserin önemli bir yabancı yapım firmasıyla ortak prodüksiyon olarak hayata geçme ihtimali de bir hayli yüksek.!