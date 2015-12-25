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Beren Saat, Muhteşem Yüzyıl Kösem'in reytinglerini ne kadar etkiledi?

Beren Saat, dizinin 7. bölümüyle seyirciyle buluştu

25 Aralık 2015 14:25

Sezona büyük reyting umutları ile giren ancak bir türlü istediği başarıyı sağlayamayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi, Beren Saat'in başrol koltuğuna oturduğu dün gece yayınlanan 7. bölümüyle  reytinglerinde ciddi bir artış sağladı.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin kötü reytingleri yüzünden diziye giriş tarihi öne çekilen Beren Saat, önceki akşam seyirciyle buluştu. Herkes Beren Saat’in diziye girişiyle reyting sonuçlarının nasıl geleceğini merak ediyordu. Sosyal medyadan gelen yorumlar, reyting sonuçlarında da artma olmayacağını düşündürdü ama ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ Total’de de büyük sıçrama yaparak geçen hafta ancak 15. olabildiği sıralamada 6. sıraya yükseldi. AB grubunda da 8,1'lük izlenme oranıyla zirveye yerleşti.

 

İlk 3 bölümde reytingler nasıldı?

 

İlk bölümüyle sosyal medyada trend topic olan dizi ilerleyen bölümlerde aynı başarıyı yakalayamadı. Kösem Sultan, ilk bölümüyle Total’de 5,88 reytingle Kurtlar Vadisi Pusu’nun ardından ikinci olmuş, 8,8 reytingle AB grubundaysa akşamın birincisi olmuştu. Dizi, Muhteşem Yüzyıl’ın başlangıç performansının gerisinde kalmıştı. Yayınlandığı ilk hafta totalde 2, ve AB grubunda 1. olan Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan ikinci haftasında bir düşüş yaşamış, total sıralamada 7. olsa da; AB’de gelen 1.’lik yapımcılaları umutlandırmışt.19 Kasım’da televizyon yapımlarının kıyasıya mücadele ettiği yarışta ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ AB grubunda birinci olurken, Total’de ilk haftaya göre büyük düşüş yaşayarak yedinci oldu. 26 Kasım reyting sonuçlarında Muhteşem Yüzyıl Kösem Total’de ancak 9’uncu sırada yer bulabildi. AB grubunda ise ikinci oldu. Kurtlar Vadisi Pusu ise Total’de 1’inci oldu. 3. bölümünde 9’uncu sıraya kadar düşen dizinin yayından kaldırılacağı konuşuluyordu. Ancak Beren Saat'in gelişiyle reytinglerini toplayan dizi için bu planın şimdilik ertelenmesi gündemde 

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